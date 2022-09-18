Kavacık'ta üzüm festivali zamanı

Karabağlar Belediyesi tarafından düzenlenen 10. Kavacık Üzüm Festivali, baştan sona yenilenen köy meydanında, renkli etkinliklerle başladı. Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, Coğrafi İşaret Belgesi aldıkları Kavacık Üzümü'nü dünyaya tanıtmaya kararlı olduklarını vurgulayarak, "Her zaman üreticinin yanında olmaya devam edeceğiz" dedi

Her yıl binlerce İzmirlinin akın ettiği Kavacık Üzüm Festivali, bir kez daha sevenleriyle buluştu. Coğrafi İşaret Belgeli Kavacık Üzümü'nü ve köyün yerel değerlerini koruyarak gelecek kuşaklara bırakmak amacıyla düzenlenen festival, bu yıl 17-18 Eylül tarihlerinde gerçekleştiriliyor. İlk gün etkinlikleri, üretici stantlarının açılışıyla başladı. Daha sonra gerçekleştirilen resmi törene, Başkan Selvitopu ve eşi Fügen Selvitopu, Karabağlar Kaymakamı Cemil Özgür Öneği ve eşi Özlem Öneği, İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Mustafa Özuslu, CHP İzmir milletvekili Kani Beko ve eşi Müberra Beko, CHP İzmir Milletvekili Tacettin Bayır, CHP İzmir Eski Milletvekili Musa Çam, CHP Karabağlar İlçe Başkanı Mehmet Türkbay, AK Parti İlçe Başkanı İrfan Doğruca, MHP İlçe Başkanı Latif Alaboğa, İzmir Hava Radar Mevzi Komutanı Albay Murat Özer, Karabağlar Kent Konseyi Başkanı Alev Ağrı, İzmir Pazarcılar Odası Başkanı Hamdin Erişen, meclis üyeleri, muhtarlar, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşları temsilcileriyle çok sayıda vatandaş katıldı.

Ayrı bir anlamı var

Torbalı Koca Efeler Grubu'nun zeybek gösterisinin ardından kürsüye gelen Başkan Selvitopu, bu yılki festivalin ayrı bir anlamı olduğunu belirterek, "Festivalimizle birlikte, içinde bulunduğumuz meydan ve meydana bakan binalarda yaptığımız cephe düzenlemelerinin açılışını da yapıyoruz. Gelecek yıl sokaklara gireceğiz. Kavacık'ta temel hedefimiz köyümüzün dokusunu, gelenek ve göreneklerini korumak ve gelecek kuşaklara aktarmak. Bunun yolu da, en önemli ürünü olan üzümü hak ettiği ekonomik değere kavuşturmaktan geçiyor" dedi.

Kavacık Üzümü'nü dünyaya tanıtmaya kararlı olduklarını vurgulayan Başkan Selvitopu, "Karabağlar Belediyesi olarak bu hedefimiz doğrultusunda, elimizden gelen çabayı gösteriyoruz. Coğrafi İşareti bu nedenle aldık. Köylülerin ekonomik gerekçelerle yerlerinden ayrılmamalarını istiyoruz. Festivalimiz 10. yılında hak ettiği yeri buldu. Kavacık Üzümü'nün tadı, aroması yavaş yavaş Türkiye'de bilinir hale geldi. Bu bizim için çok önemli" diye konuştu.

Pandemi ve ekonomik kriz nedeniyle zor durumda olan üreticinin yanında olmaya çalıştıklarını söyleyen Başkan Selvitopu, "30 tonu Kavacık'ta olmak üzere bu yıl üreticilerimize toplam 40 ton gübre dağıttık. Bundan sonra da desteklerimiz, yardımlarımız devam edecek. Ulusal Kurtuluş Savaşımızın Önderi Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi, köylülerimizi milletin efendisi yapmaya kararlıyız. Festivalimize emeği geçen herkese teşekkür ederim" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Özuslu da, meydan düzenlemesi nedeniyle Başkan Selvitopu'na teşekkür etti.

Kaymakam Öneği tarımın stratejik bir sektör olduğunu hatırlatırken, CHP İzmir Milletvekili Bayır da konuşmasında kırsaldan kente göçün bu tür çalışmalarla önlenebileceğini vurguladı. Kavacık Muhtarı Erkut Yeşilbayır da Başkan Selvitopu ve Karabağlar Belediyesi'ne katkıları nedeniyle teşekkür etti.

Ödülleri verildi

Konuşmaların ardından Kavacık Üzüm Yarışması'nda kazananlar açıklandı. Seçici Kurul değerlendirmesi sonucu 1. İbrahim Mantar, 2. Nevzat Öztürk, 3. de Yavuz Imırgı oldu. Dereceye girenlere ödülleri verilirken, Başkan Selvitopu Seçici Kurul üyelerine de Doğa Dostu Sertifika sundu.

Törenin ardından katılımcılar, stantları ve Karabağlar Belediyesi desteğiyle modern bir tesise dönüşen Kavacık Kadın Kooperatifi Üretim Merkezi'ni ve kafetaryasını (Üzüm Kafe) ziyaret etti. Başkan Selvitopu, aralarında yurtdışından gelenlerin de olduğu ziyaretçilerle sık sık anı fotoğrafı çekildi.

Festivalin bugünkü programı kapsamında Türk Halk Müziği Sanatçısı Sabahattin Gülümser, sevilen türküleri konuklarla birlikte seslendirdi. Ayrıca gün boyu sergiler, çocuklara ve yetişkinlere yönelik atölye çalışmaları, Maskot Bando ve animasyon gösterileri yer aldı.

18 Eylül Pazar günü de müzikli balon, köpüklü balon, illüzyon gösterileri olacak. Saat 14.00'te Grup Mevce konseri gerçekleştirilecek. Yine gün boyu sergiler, çocuklara ve yetişkinlere yönelik atölye çalışmaları, Maskot Bando ve animasyon gösterileri olacak.