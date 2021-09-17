Kavacık'ta Üzüm Festivali zamanı

Karabağlar Belediyesi'nin düzenlediği ve geçen yıl pandemi nedeniyle yapılamayan Kavacık Üzüm Festivali, yarın ve pazar günü yine binlerce İzmirlinin buluşma adresi olacak. Başta üzüm olmak üzere yöresel ürünlerin tezgahlarda yerini alacağı, çeşitli kültür sanat etkinliklerinin yapılacağı festivale yoğun ilgi bekleniyor

Karabağlar Belediyesi, kırsal kalkınmaya destek olmak ve coğrafi işaret belgesi aldığı Kavacık Üzümü'nü geniş kitlelere tanıtmak amacıyla yoğun çaba harcıyor. Bu amaçla düzenlenen Kavacık Üzüm Festivali, yarın ve pazar günleri gerçekleştirilecek. Kavacık Köy Meydanı'ndaki etkinliğe katılmak isteyen vatandaşlar için 18-19 Eylül tarihlerinde ve 09.00-12.00 saatleri arasında, Üçyol minibüs durakları önü, Üçkuyular Fahrettin Altay Meydanı yanından araç kaldırılacak.

Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, köyün atmosferini solumak ve keyifli saatler geçirmek isteyen vatandaşları etkinliğe davet ederek, “Biz yerel değerlerimizi, zenginliklerimizi koruyarak gelecek kuşaklara bırakmaya kararlıyız. Kırsal kalkınmayı sağlamak için çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Festivalin ayrıntılı programı şöyle:

18 EYLÜL 2021 CUMARTESİ



10.00 Stantların Açılışı

11.00 Zeybek Gösterisi- Torbalı Koca Efeler Grubu

11.10 Dinleti- Kavacık Türküsü

Özlem-Murat SİNCER

11.20 Protokol Konuşmaları

11.40 Kavacık Üzüm Yarışması Ödül Töreni

14.00 Konser

Ali ÇAKAR (TRT İzmir Radyosu Türk Halk Müziği Sanatçısı)

(Gün Boyu Çocuklara ve Yetişkinlere Yönelik Atölye Çalışmaları, Maskot Bando, Animasyon Gösterileri ve Üzümlü Lezzet Stantları.)

Gün Boyu Uluslararası Suluboya Ressamları Derneği performansı…



19 EYLÜL 2021 PAZAR



10.00 Stantların Açılışı

12.00 Kukla Gösterisi : “Anadolu’dan Dans Eden Kuklalar”

13.00 Müzikli Balon Gösterisi “Maksat Sanat Merkezi”

14.00 Bando Konseri

(Gün Boyu Çocuklara ve Yetişkinlere Yönelik Atölye Çalışmaları, Maskot Bando, Animasyon Gösterileri ve Üzümlü Lezzet Stantları.)