Kavgada sırtından bıçaklandı, hastanede hayatını kaybetti

İzmir'in Bayraklı ilçesinde, oğlunun da yaralandığı kavgada sırtından bıçaklanan Erdal Çiçek (49) kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, dün gece saatlerinde Cengizhan Mahallesi 1620/12 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, Erdal Çiçek (49) ve oğlu U.Ç., henüz belirlenemeyen sebepten dolayı Kadir D. ile tartışmaya başladı. Gerginliğin yükselmesiyle Kadir D., yanında taşıdığı bıçakla Erdal Çiçek ve oğlu U.Ç.'ye saldırdı. Sırtından bıçaklanan Çiçek'i görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık durumu ağır olan Çiçek ve hafif yaralı oğlu U.Ç., ambulansla Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. Aldığı tekme ve yumruk darbeleriyle yaralanan şüpheli Kadir D. hastaneye kaldırıldı.

HASTANEDE KURTARILAMADI

Bıçakla sırtından yaralanan Çiçek, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri, şüpheli Kadir D.'yi tedavisinin ardından gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.