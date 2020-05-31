Kavurma dağıtımı devam ediyor

Küresel salgın sürecinden ekonomik olarak etkilenen İzmirlilere bugüne kadar gıda kolileriyle 15 bin paket kavurma dağıtan İzmir Büyükşehir Belediyesi zor dönemden geçen hayvancılık sektörüne de nefes aldırdı. Büyükşehir 15 bin paket kavurma daha dağıtmak için Ardahan Kadın Girişimi kooperatifiyle anlaştı.

Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında hazırladığı gıda kolilerine üretici kooperatiflerinden satın aldığı ürünleri yerleştiren İzmir Büyükşehir Belediyesi, hem İzmirlileri güvenli gıdayla buluşturuyor hem de tarım ve hayvancılığın gelişimine destek oluyor. Büyükşehir Belediyesi, Kemalpaşa Halilbeyli Kırsal Kalkınma Kooperatifi’nin ardından kavurma dağıtımını sürdürmek için Ardahan Kadın Girişimi, Üretim ve İşletme Kooperatifi’yle anlaştı. Kooperatiften toplam 22 ton dana karkas et alınacak.

15 bin paket dağıtılmıştı

İşletme ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından satın alınan karkaslardan Mezbaha Şube Müdürlüğü’ne bağlı Ödemiş Et Entegre Tesisleri’nde kavurma üretimi başladı. Büyükşehir, gıda kolileri aracılığıyla 15 bin paket daha kavurma dağıtacak. İzmir Büyükşehir Belediyesi Halilbeyli Tarımsal Kalkınma Kooperatifinden yaklaşık 22 ton dana karkas et almış ve bu etlerden kavurma üretmişti. Kavurmalar birer kiloluk paketler haline getirilmişti. Büyükşehir Belediyesi Biz Varız dayanışla kampanyası kapsamında 151 bin gıda kolisiyle birer kiloluk 15 bin kavurma paketi dağıtmıştı.