Kaya'dan önemli proje

Ege Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Alp Yücel Kaya'nın Batı Anadolu'da Çiftlik Sahipliği ve Dönüşümü, 1740-1914", TÜBİTAK 1001 Projesi desteklenmeye hak kazandı.

Projenin kabul olmasından duyduğu memnuniyeti ifade eden Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, "Hocamızın projesi TÜBİTAK 1001-Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı kapsamında desteklenmeye hak kazandı. Bu proje ile birlikte hocamız ve ekibi üniversitemizin araştırma kapasitesine ve iktisat tarihi literatürüne katkı koymayı hedefliyor. Hocamızı ve ekibini kutluyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi.

Projeyi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Tarihi Doktora Programı öğrencileri ile birlikte yürüteceğini ifade eden Prof. Dr. Kaya, "Üç sene sürecek projemizi Ege Üniversitesi İİBF İktisat Bölümü'nde İktisat Tarihi Doktora Programı öğrencileri ile birlikte yürüteceğiz. Böylelikle 2019'da açılan doktora programımız kapsamlı bir araştırma projesi ile desteklenecek. Araştırma projemiz 1740-1914 yılları arasında Batı Anadolu'da çiftlik sahipliği ve dönüşümünün incelenmesine dayanıyor. Projemizde Osmanlı arşivlerindeki Tanzimat öncesi ve sonrası farklı arşiv tasniflerini bir arada değerlendireceğiz, bunu da Fransız ve Birleşik Krallık arşivleri ile destekleyeceğiz" diye konuştu.

Çok boyutlu ele alınacak

İktisat tarihine ışık tutacak projenin hedeflerini anlatan Prof. Dr. Kaya, "Araştırma sonucu Batı Anadolu'da çiftlikler ve çiftlik sahipliği üzerine kapsamlı bir veritabanı oluşturmayı ve 1740-1914 arasındaki uzun dönemi süreklilikler, dönüşümler ve kopuşları ortaya koyacak şekilde değerlendirmeyi hedefliyoruz. Bu tür bir araştırma bir taraftan yaklaşık iki yüzyıllık bir süreçte Batı Anadolu'da iktisadi ve toplumsal hayatın dönüşümündeki genel eğilimleri değerlendirmeyi, diğer taraftan da yerel ölçekteki bireysel güç ilişkilerini ve toplumsal farklılaşmanın gelişimini bireysel düzeyde incelemeyi hedefliyor. Hem genel eğilimler hem de bireysel düzey üzerinden yürütülecek bu tür bir araştırma ile iktisadi ve toplumsal gelişmeleri uzun dönem içinde çok boyutlu şekilde değerlendirebileceğiz. Son yıllarda iktisat literatürüne damga vuran, gerek akademik çevrelerde gerekse kamuoyunda büyük yankı uyandıran iktisat tarihi çalışmalarının iktisadi gelişme dinamiklerinin çözümlenmesinde tarihsel perspektifin altını çizmeleri projemizi güncelle bağını daha da güçlendiriyor" dedi.