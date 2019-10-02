Kayalar'dan kooperatiflere destek sözü

Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar "Ortak Akıl" toplantıları kapsamında Menderes'te faaliyette olan 12 tarım kooperatifinin temsilcisiyle bir araya geldi, destek sözü verdi.

Kayalar'dan kooperatiflere destek sözü
02 Ekim 2019 Çarşamba 16:52

Kooperatifçilerin sorun ve taleplerinin görüşüldüğü toplantıda yapılacak çalışmalar masaya yatırıldı.Toplantıyla ilgili açıklamada bulunan Başkan Kayalar, "Belediye olarak gerçekleştirdiğimiz çalışmalarla ilgili alacağımız kararlarda konunun paydaşlarının görüş ve önerilerini alıyor. Onların talepleri doğrultusunda çalışmalarımızı hayata geçiriyoruz. Ortak akıl toplantılarımızla ilçemizdeki herkesin sesi olmaya gayret gösteriyoruz. Bu kapsamda Menderes'te faaliyette olan kooperatiflerin temsilcileriyle bir araya geldik. Yapmış olduğumuz toplantıda neler yapabileceğimizi konuştuk" dedi.

Elimizi taşın altına koyuyoruz

Kooperatifçiliğin önemli olduğunun altını çizen Başkan Kayalar, "Menderes'te üreticinin kalkınması, çiftçinin ekmeğinin büyümesi kooperatiflerin etkin olmasından geçiyor. Bu kapsamda Menderes Belediyesi olarak elimizi taşın altına koyuyoruz. Kuracağımız üretici pazarı ile üretici ile tüketiciyi aracısız buluşturacak, soğuk hava depoları ile ürünlerin 12 ay pazara sunulmasını sağlayacak, kadın kooperatifçiliğine destek vererek kadınlarımıza pozitif ayrımcılık yapacağız" diye konuştu.

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