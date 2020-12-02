Kayalar’dan moral ziyareti

Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar, salgın sürecinden etkilenen ilçe esnafına moral ziyaretinde bulundu.

Kayalar’dan moral ziyareti
02 Aralık 2020 Çarşamba 10:56

Koronavirüsün ekonomik anlamda oluşturduğu olumsuz etki nedeniyle zor günler yaşayan esnafa Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar moral ziyareti gerçekleştirdi. Sorunları dinleyen Başkan Kayalar, esnafın yanında olduklarının mesajını verdi. Ziyaretlerle ilgili konuşan Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar, “ Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs ile mücadelemiz devam ediyor. Vatandaşlarımızın sağlığına yönelik açıklanan genelgelere yönelik gerekli tedbirleri ilk günden itibaren alıyor, dezenfeksiyon çalışmalarımızı ara vermeden sürdürüyoruz. Tabii gelinen noktada salgının ekonomiye de büyük etkisi oldu. Ekonomik anlamda yaşanan olumsuz sürecin en büyük yansıması ise esnafımıza oldu. Bu süreçte bir nebzede moral olmak adına esnafımıza ziyaretlerimizi gerçekleştiriyor, onların yanlarında oluyoruz. Bu süreci beraberlik içerisinde birbirimize destek olarak atlatacağız. Esnafımızın derdiyle dertlenmeye, onların yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.

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