Kayıp Eylem, parkta ulundu

İzmir’de kuaförlük yapan ve Manisa’da yaşayan annesinin yanına gitmek için evden ayrıldıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamayan Eylem Hıdırtepe bulundu.

İddiaya göre Hıdırtepe’nin kardeşi Ö.H.’nin bir arkadaşının Eylem’i gördüğünü söylemesi üzerine harekete geçen ekipler, kayıp kızı ve erkek arkadaşı E.Y.’yi parkta otururken buldu. Hıdırtepe’nin ailesine de müjdeli haber verildiği belirtildi.

Aileye teslim edilmedi

Annesine gitmek için evden ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamayan ve erkek arkadaşıyla birlikte Menemen'de bir parkta bulunan Eylem Hıdırtepe'nin, ailesine teslim edilmediği öğrenildi. Hıdırtepe'nin bu geceyi Menemen Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro Amirliği ekipleri gözetiminde geçireceği, yarın ise mahkemeye çıkarılacağı bildirildi.