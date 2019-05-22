Kayıp kardeşler bulundu

Bornova'da anne Şule Kandemir'in kayıp başvurusu üzerine başlatılan arama sonucu, çocukları Emirhan ve Talha Akkuş'un polis ekiplerince bulunduğu bildirildi.

Kayıp kardeşler bulundu
22 Mayıs 2019 Çarşamba 13:42

İzmir Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerince başlatılan arama sonucu, Emirhan ve Talha Akkuş kardeşler ile arkadaşları 14 yaşındaki Hamza Alamur, sokakta gezdikleri sırada yapılan kimlik kontrolü sırasında bulundu.

Üç çocuk, polis ekiplerince Çocuk Şube Müdürlüğüne götürüldü. Çocukların neden kaçtıklarının henüz belli olmadığı belirtildi. Atatürk Mahallesinde yaşayan anne Şule Kandemir (32), önceki gün öğleden sonra çocukları 8. sınıf öğrencisi 14 yaşındaki Emirhan ve 15 yaşındaki Talha Akkuş'tan haber alamadığını bildirmesi üzerine İzmir Emniyet Müdürlüğü ekiplerince arama çalışması başlatılmıştı.

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