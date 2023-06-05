Türkiye'de 15 yaş ve üzeri nüfusun yüzde 20,2'si obez
Türkiye'de 15 yaş ve üzeri nüfusun yüzde 20,2'si obez
0
Bakan Fidan, Çavuşoğlu'ndan görevi devraldı
Bakan Fidan, Çavuşoğlu'ndan görevi devraldı
0
TÜİK mayıs ayı enflasyonunu açıkladı
TÜİK mayıs ayı enflasyonunu açıkladı
0
Ticaret Bakanı Bolat, Mehmet Muş'tan görevi devraldı
Ticaret Bakanı Bolat, Mehmet Muş'tan görevi devraldı
0

Kayıp kızını bastırdığı afişlerle arıyor

İzmir'in Karabağlar ilçesinde annesi uyurken evden çıkan Berfin Temizer'den (15), 10 gündür haber alınamıyor. Kayıp başvurusunda bulunduğu kızını, fotoğrafının bulunduğu afişleri duvar ve direklere asarak arayan Sevda Temizer (36), "Çok endişeliyim. Başına bir şey gelmiş olabileceğinden şüpheleniyorum" dedi

Kayıp kızını bastırdığı afişlerle arıyor
05 Haziran 2023 Pazartesi 16:02

Karabağlar ilçesi Vatan Mahallesi'nde yaşayan Sevda Temizer, 26 Mayıs akşamı açık öğretim lisesi 2'nci sınıfta okuyan kızı Berfin Temizer ile bir süre vakit geçirdi. Temizer, ardından rahatsızlığı nedeniyle erken uyudu. Sabah uyanan Sevda Temizer, kızı Berfin'in evde olmadığını fark etti. Anahtarını yanına alan Berfin'in, telefonu ve özel eşyalarını evde gören Sevda Temizer, yakın bir yere gittiğini düşündü. Ancak kızı dönmeyince endişelenip, polise kayıp başvurusunda bulundu. Polis ekipleri Berfin'i bulmak için çalışma başlattı. Ancak geçen 10 güne rağmen Berfin Temizer’e ulaşılamadı.

'ÇOK ENDİŞELİYİM'

Sevda Temizer, Berfin'in fotoğrafının bulunduğu afişler bastırıp, duvar ve direklere yapıştırarak aramaya başladı. Karşılaştığı kişilere kızının fotoğrafını gösterip, gören olup olmadığını soran Sevda Temizer, "Berfin'den 10 gündür haber alamıyoruz. Herhangi bir sorunu ve sıkıntısı yoktu. Akşam işten dönünce, beraber vakit geçirdik. Sonra uyudum. Sabah uyandığımda kızımı göremedim. Çok endişeliyim. Başına bir şey gelmiş olmasından şüpheleniyorum. Her yere baktım. Ancak yine de bulamadım. Allah rızası için gören varsa bize ulaşsın" diye konuştu.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #karabağlar
İlgili Galeriler
Tarihle doğanın buluştuğu Likya Yolu doğaseverleri ağırlıyor
Tarihle doğanın buluştuğu Likya Yolu doğaseverleri ağırlıyor
Manisa'da yaban hayatı fotokapanla görüntülendi
Manisa'da yaban hayatı fotokapanla görüntülendi
İzmir'de sağanak vatandaşları zorladı
İzmir'de sağanak vatandaşları zorladı
Depremzede çocuklar, İzmir Doğal Yaşam Parkı'nı gezdi
Depremzede çocuklar, İzmir Doğal Yaşam Parkı'nı gezdi
Önceki Haber
Adnan Menderes Havalimanı’ndan iki yeni rota 
Sonraki Haber
AK Parti'li İnan'dan, "AK Parti'yi destekleyici" sözleri nedeniyle tepki gören gence ziyaret
Kaçak midye avlayan 2 kişiye toplam 24 bin 937 TL para cezası
Kaçak midye avlayan 2 kişiye toplam 24 bin 937 TL para cezası
0
Başkan Soyer'den Bakan Ersoy'a çağrı: Çeşme Projesi'nden vazgeçin
Başkan Soyer'den Bakan Ersoy'a çağrı: Çeşme Projesi'nden vazgeçin
0
Bisikletiyle gezmeye çıkıp kaybolan tur teknesi sahibinin son görüntüleri ortaya çıktı
Bisikletiyle gezmeye çıkıp kaybolan tur teknesi sahibinin son görüntüleri ortaya çıktı
0
İzmir'de çıkan silahlı kavgada 2 kişi ağır yaralandı
İzmir'de çıkan silahlı kavgada 2 kişi ağır yaralandı
0
Bergama’da yayla yolculuğu başladı
Bergama’da yayla yolculuğu başladı
0
Okuma-yazma bilmeyen babasını tapuda kandırdı, mahkeme daireleri geri aldı
Okuma-yazma bilmeyen babasını tapuda kandırdı, mahkeme daireleri geri aldı
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.