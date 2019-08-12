Kaymakam, bayramı denetimde kutladı

İzmir’in Foça İlçesi’nde İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı bağlısı trafik ekipleri havadan ve karadan trafik denetimlerini aralıksız sürüdürüyor. Foça Kaymakamı Ali Çetin ile Jandarma Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanı Tuğgeneral Semih Okyar'da ekiplerden birinin görev yaptığı Yenibağarası Trafik Kontrol Noktası’nda sürücülerin bayramını kutlayarak kurallarla ilgili hatırlatmalarda bulundu.

Denetimler sorumluluk bölgelerinde polis ve jandarma ekiplerince ayrı ayrı sürdürülürken, sorumluluk bölgelerinin kesiştiği noktalarda dönüşümlü olarak yapılıyor. Uygulamalarda vatandaşın can güvenliğinin esas alındığı, drone destekli kontrolların ilçe merkezi, ilçe merkezini Çanakkale – İzmir Karayoluna bağlayan hat boyunca , ilçeye giriş noktaları ve kontrolsüz kavşaklar da yoğunluklu olarak yapıldığı bildirildi. Mobil radarla sürat kontrollarının da yapıldığı yerleşim yerlerinde hız limitlerine uyulması istenirken sürücüler emniyet kemerinin takılması konusunda titizlikle uyarılıyor. Emniyet kemeri takmayan sürücü ve yolculara yasal işlem yapılırken, ayrıca tablet bilgisayar üzerinden emniyet kemerinin önemini anlatan kısa videolar izlettiriliyor.

Jandarma Okul Konutanı ile birlikte

Foça Kaymakamı Ali Çetin, Jandarma Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanı Tuğgeneral Semih Okyar ile birlikte farkındalık yaratmak amacıyla bayramın birinci günü Yenibağarası Trafik Kontrol Noktası’ndaki denetimlere eşlik etti. Sürücülerin bayramını kutlayan, trafik kuralları ve özellikle emniyet kemeri takılması konusunda vatandaşları uyaran Çetin ve Okyar çocuklarla da sohbet ederek araç kullanan anne babaların kural ihlali yapmaları durumunda kendilerini ikaz etmelerini istedi. Ekibiyle birlikte sürücülere bayram şekeri ikram eden İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Sertan Koç’ta sürücülere hazırlanan broşürlerden vererek bayramın trafikte üzücü olaylar yaşanmadan geçirilmesi dileğinde bulundu.