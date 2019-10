Kaymakamdan at üstünde ok gösterisi

Bornova'da bu yıl 7'ncisi düzenlenen Rahvan At Yarışları'nın 182 at ve binici katıldı. Bornova Kaymakamı Fatih Genel de at üzerinde ok attı.

Cumhuriyet Bayrakı kutlamaları kapsamında Bornova Belediyesi ile Bornova Rahvan At Yetiştiriciliği ve Binicilik Kulübü tarafından düzenlenen yarışlarda, atlı okçuluk, kılıç ve mızraklarla yapılan gösteriler renk kattı. Bornova Kaymakamı Fatih Genel at üzerinde ok atarak gösteri yaptı. Genel, binicilik ve okçuluğun Türk tarihinin ayrılmaz bir parçası olduğunu söyledi. Bornova Rahvan At Yetiştiriciliği ve Binicilik Kulübü Başkanı Fehmi Karanfil ve Mehmet Ali Aztekin, Kaymakam Genel'e plaket verdi. Yarışlar sonunda kazanan atçılara madalya ve kupaları verildi.





Kaynak: