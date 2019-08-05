Kaz Dağları'nı vicdansızlara teslim etmeyiz

Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran, doğa harikası Kaz Dağları'nda altın madeni arama çalışmalarına tepki göstererek, "Kaz Dağları'nda yetişen kır çiçeklerimizi vicdansızlara teslim etmeyeceğiz" dedi.

Zülfü Livaneli, Çeşme Açıkhava Tiyatrosu'nda 'Livaneli ile Sevdalım Hayat Şarkılar ve Öyküleri' konseri verdi. İzmirlilerin yoğun ilgi gösterdiği konserde, Kaz Dağları mesajları büyük alkış aldı.

Zülfü Livaneli'ye çiçek vermek için konser sonrası sahneye çıkan Çeşme Belediye Başkanı M. Ekrem Oran, Kanadalı şirketin, doğa harikası Kaz Dağları'nda altın aramak için 195 bin ağacı kesip katliam yapmasına tepki göstererek, "Kaz Dağları'nda yetişen kır çiçeklerimizi türkülerimizle yaşatacağız. Dünya'ya sizinle haykıracağız. Kaz Dağları'nı vicdansızlara teslim etmeyeceğiz. Ağaçlarımızla, çiçeklerimizle, türkülerimizle biz kazanacağız. Her şey çok güzel olacak!" dedi.

Sizinle gurur duyuyoruz

"Her şey çok güzel oldu" diyen Zülfü Livaneli de "Sizinle gurur duyuyoruz, siz siyasi alanda mücadele ettiniz bizler de sanat alanında. Ve kazandınız, sizinle ve tüm başkanlarımızla gurur duyuyoruz" sözleriyle Başkan Oran'a teşekkür ederken, UNESCO Genel Direktörü'ne, Kaz Dağları ile ilgili bir mektup gönderdiğini dile getirerek, "Nasıl böyle bir cinayet yaparsınız diye bir mektup gönderdim, ama şunu tercüme edemedim. Kaz Dağları'nı kazlara teslim etmeyeceğiz. İki kaz güdemeyenlere teslim etmeyeceğiz!"