ÖLDÜ SANIYORLARDI AMA...
ÖLDÜ SANIYORLARDI AMA...
0
GÜNLÜK VAKA SAYISI 20 BİNİ GEÇTİ
GÜNLÜK VAKA SAYISI 20 BİNİ GEÇTİ
0
MUSTAFA SANDAL HAKİM KARŞISINDA
MUSTAFA SANDAL HAKİM KARŞISINDA
0
BULAŞIK MAKİNESİNDE UYURKEN BULUNDU
BULAŞIK MAKİNESİNDE UYURKEN BULUNDU
0

Kaza yaptı, yaralı arkadaşını bırakıp kaçtı!

İzmir'in Konak ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, park halindeki başka bir otomobile çarptı. Kaza sonrası sürücü olay yerinden kaçarken, otomobilde sıkışan bir kadın ise itfaiye ekiplerince kurtarılıp, hastaneye kaldırıldı

Kaza yaptı, yaralı arkadaşını bırakıp kaçtı!
19 Mart 2021 Cuma 08:44

Kaza, saat 02.30 sıralarında Çınartepe Mahallesi Güneş Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Murat K. yönetimindeki 35 ACF 861 plakalı kiralık otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu, park halindeki Muzaffer Kızıltaş’a ait 35 ABH 38 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otomobilde bulunan Didem S. araçta sıkışırken, sürücü Murat K. ise yaya olarak kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İhbarla gelen itfaiye ekipleri, otomobilde sıkışan Didem S.'yi yaptıkları müdahaleyle bulunduğu yerden kurtardı. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Didem S., Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kolunda kırık olan Didem S.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. 

Öte yandan Murat K.'nın otomobilinde içki şişeleri göze çarparken, polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

'BEN KADINA MÜDAHALE EDERKEN BEYEFENDİ KAÇTI'

Kazanın görgü tanıklarından Serpil Karataş, yaşadığı korkuyu anlattı. Karataş, "Beyefendi arabadan indi, kadının yanından, tekrar arabaya geldi. Ben kadını sakinleştirmeye çalıştım. Kadın paniklemişti bağırıyordu. Ben kadına müdahale ederken beyefendi kaçtı" dedi.

'DEPREM Mİ OLUYOR?'

Kazanın meydana geldiği yerde oturan İbrahim Yamaç ise kaza sırasında deprem olduğunu düşünerek korku dolu anlar yaşadığını ifade ederek, "Korkmak ne kelime, yataktan fırladık. Ben dedim ne oluyor acaba deprem mi oluyor? Aşağı indim baktım fırtına kopuyor" diye konuştu.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #izmir kaza #trafik kazası #kaza #konak
Önceki Haber
CHP'li 11 Büyükşehir Belediye Başkanı İzmir'de buluşacak
Sonraki Haber
Kayıp döviz bürosu çalışanının son görüntüleri ortaya çıktı
Başkan Soyer, doğa ile uyumlu yol haritasını açıkladı
Başkan Soyer, doğa ile uyumlu yol haritasını açıkladı
0
İzmir'de temiz körfez için önemli adım
İzmir'de temiz körfez için önemli adım
0
60 milyon TL'ye yapılan stat, 1 yıldır hiç kullanılmadı
60 milyon TL'ye yapılan stat, 1 yıldır hiç kullanılmadı
0
Tınaztepe Üniversitesi personel alımı
Tınaztepe Üniversitesi personel alımı
0
Çeşme açıklarında lastik bot battı: 3 kişi öldü!
Çeşme açıklarında lastik bot battı: 3 kişi öldü!
0
Karşıyaka Belediyesi hafriyat firması temsilcileri ile görüştü
Karşıyaka Belediyesi hafriyat firması temsilcileri ile görüştü
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.