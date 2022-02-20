Kazada arkadaşının ölümüne neden olmuştu. Bilirkişi 396 bin TL ceza dedi!

Alkollü araç kullanıp arkadaşının ölümüne neden oldu; bilirkişi '396 bin TL tazminat ödesin' dedi

İzmir'in Menemen ilçesinde, alkollü olarak kullandığı otomobilin kaza yapması sonucu yanındaki arkadaşı İzzet Tağu’nun (18) taksirle ölümüne neden olduğu gerekçesiyle 3 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırılan Mert Yiğit Aşık (23) hakkında açılan tazminat davasında bilirkişi, Tağu'nun ailesine 'destekten yoksun kalma' tazminatı olarak 396 bin 254 lira ödenmesi gerektiğini belirtti.

Kaza, 11 Eylül 2019 tarihinde Menemen'in Kırca mevkisinde meydana geldi. Çiğli'den Menemen yönüne giden Mert Yiğit Aşık yönetimindeki 06 GZA 16 plakalı otomobil, virajda sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada, Aşık'ın yanında bulunan garsonluk yapan arkadaşı İzzet Tağu otomobilden fırlayarak yaşamını yitirdi.

Kazadan yaralı olarak kurtulan ve alkollü olduğu belirlenen Aşık, tutuklandı. Aşık hakkında, 'taksirle ölüme neden olma' suçundan dava açıldı. Hazırlanan iddianamede, Aşık'ın 1,06 promil alkollü olduğu ve özenini yola vermemesi, mahal şartlarını dikkate alarak hızını uygun seviyeye düşürmemesi nedeniyle kural ihlali yaptığı belirtildi.

HAPİS CEZASI VERİLDİ

2019 yılının Kasım ayında Menemen 1'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada Mert Yiğit Aşık, yola çıkmadan önce 2 bira içtiğini söyledi. İlk celsede hakim, sanığın cezaevinde bulunduğu süreyi göze alarak tahliyesine karar verdi. Mahkeme 2021 yılı kasım ayındaki karar duruşmasında Aşık'a önce 3 yıl hapis cezası verdi. Ardından alkollü olduğu için cezasını 3'te 1 oranında arttırıp 4 yıla çıkardı. Mahkemedeki iyi halini göz önüne alan heyet, cezasında indirime gittiği Aşık'a 3 yıl 4 ay hapis cezası verdi.

BİLİRKİŞİ RAPORUNU HAZIRLADI

Tağu ailesinin avukatı Hacı Hakan Ağcakanat ve Avukat Çağlar Sun, karara itiraz etti. Ağcakanat, bunun yanı sıra Asliye Ticaret Mahkemesi'nde maddi tazminat davası açtı. Tazminat davasının görüldüğü İzmir 1'inci Asliye Ticaret Mahkemesi, bilirkişi raporu alınmasını talep etti. Dosyayı inceleyen bilirkişi, mahkemeye sunduğu raporda Tağu'nun ailesine 'destekten yoksun kalma' tazminatı olarak 396 bin 254 lira ödenmesi gerektiğini belirtti. Bilirkişi raporunun ardından hakim, garsonluk yaptığını söyleyen Aşık'ın bahşişlerle birlikte aldığı ücretin belirlenmesi için Türkiye Otel Lokanta Eğlence Yerleri Sendikası'na müzekkere yazılmasına karar verdi.