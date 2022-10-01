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Kazada ölen güvenlik görevlisinin ağabeyinden de acı haber geldi!

Kazada ölen güvenlik görevlisinin ağabeyinden de acı haber geldi!
01 Ekim 2022 Cumartesi 08:10

İzmir'de tramvay durağında güvenlik görevlisi olan Hülya Onaylı geçtiğimiz günlerde tuvalet ihtiyacını gidermek için yolun karşısına geçerken araba çarpması ile hayatını kaybetmişti. Aile bir acı haberle daha yılıdı. Onaylı'nın ağabeyi Özer Tunaoğlu, geçirdiği beyin kanaması nedeniyle yaşamını yitirdi

Kaza, 20 Eylül'de saat 21.45 sıralarında, Mustafa Kemal Sahil Bulvarı'nda meydana geldi. B.S. yönetimindeki 35 AOA 048 plakalı otomobil, tuvalete gitmek amacıyla yolun karşısına geçmek isteyen, tramvay istasyonu güvenlik görevlisi evli ve 2 çocuk annesi Hülya Onaylı'ya çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan Onaylı, kanlar içerisinde yola düştü. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı Hülya Onaylı, kaldırıldığı hastanede öldü. Hülya Onaylı, Yağhaneler Çinili Camisi'nde kılınan namaz sonrası Örnekköy Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlandı. B.S. ise sevk edildiği adliyede tutuklandı. 

AĞABEYİ DE ÖLDÜ

Hülya Onaylı'yı yitirmeyenin acısını yaşayan ailesi, bu kez de ağabeyleri Özer Tunaoğlu'nun ölümüyle sarsıldı. Evli ve 3 çocuk babası Özer Tunaoğlu, önceki akşam beyin kanaması geçirdi. Kaldırıldığı hastanede ölen Özer Tunaoğlu, dün kız kardeşinin yanına, aile mezarlığına defnedildi. Yakınları, kazadan sonra Özer Tunaoğlu'nun oldukça üzüldüğünü, sürekli birisinin ölmesi gerekiyorsa önce ağabeyi olarak kendisinin yaşamını yitirmesi gerektiğini söylediğini, üzüntüye dayanamayarak beyin kanaması geçirdiğini ifade etti. 


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #hülya onaylı #ağabey #ölüm
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