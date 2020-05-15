Kazada yaralanan motokurye yaşam mücadelesini kaybetti

İzmir'in Buca ilçesinde, kullandığı motosikletin otomobil ile çarpışması sonucu ağır yaralanan motokurye Muhammet Aktaş (27), 16 günlük yaşam mücadelesini tedavi gördüğü hastanede kaybetti.

Kazada yaralanan motokurye yaşam mücadelesini kaybetti
15 Mayıs 2020 Cuma 09:33

Kaza, 29 Nisan Çarşamba günü, Aydoğdu Mahallesi 1262 Sokak'ta meydana geldi. Sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 35 ACD 300 plakalı otomobil ile tali yoldan çıkan motokurye Muhammet Aktaş (27) yönetimindeki 09 ABG 446 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada ağır yaralanan Aktaş, Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak, tedavi altına alındı. 1 Mayıs'ta beyin ölümü gerçekleşen Aktaş, dün sabah, 16 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Aktaş'ın cenazesi toprağa verilmek üzere memleketi Manisa'nın Alaşehir ilçesine götürüldü. Karşıyaka Motosikletli Kuryeler Derneği Başkanı Batuhan Bursalı ve Buca Motosikletli Kuryeler Derneği Başkanı Barış Erdumlupınar, kazaların son bulmasını istediklerini, olayın takipçisi olacaklarını ifade ettiler. Öte yandan, kazaya karışan ve gözaltına alınan otomobil sürücüsünün Buca Belediyesi'nde görevli personel olduğu belirtildi. Soruşturma sürüyor.

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