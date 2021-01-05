Kazan Belediye Başkan Danışmanı Rasikh Sagitov’dan Başkan Koştu’ya ziyaret

Dünya Mirası Şehirler Teşkilatı (OWHC) Avrasya Bölge Koordinatörü, Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Dünya Teşkilatı (UCLG) EURASIA Genel Sekreteri, Tataristan Kazan Şehri Belediye Başkan Danışmanı Rasikh Sagitov ve Tataristan Türkiye Büyükelçi Danışmanı Hakan Coşkun Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu’ya bir ziyaret gerçekleştirdi.

Tarihi şehir Bergama’da Rasikh Sagitov’u ağırlamaktan dolayı mutluluk duyduklarını belirten Belediye Başkanı Hakan Koştu, Dünya Mirası Şehirler Teşkilatı (OWHC) ile kadim şehir Bergama’nın tanıtımı için işbirliğine her zaman açık olduklarına dikkat çekti. Başkanlık makamında gerçekleşen ziyarette Rasikh Sagitov, OWHC’nin UNESCO Dünya Mirası Listesinde yer alan alanların tanıtılması, korunması ve gelecek kuşaklara aktarılması için faaliyet gösteren bir organizasyon olduğunu söyledi. OWHC Genel Sekreteri Sagitov, Bergama ile iş birliği yapmaktan büyük mutluluk duyacaklarını ifade ederek, çalışmalarından dolayı Başkan Koştu’ya teşekkür etti.



