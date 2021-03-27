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Kedi, gözleri açılmayan yavrularını doktora götürdü

Karabağlar'da anne şefkatini gözler önüne seren ve görenleri duygulandıran görüntüler yaşandı. Bir anne kedi, enfeksiyon kaptığı için gözleri açılmakta zorlanan yavrularını Karabağlar Belediyesi'nin Sağlık İşleri Müdürlüğü'ne getirdi. Doktor ve hemşireler tarafından ilk müdahaleleri yapılan kediler, Veteriner İşleri Müdürlüğü'nde tedavi edildikten sonra sahiplendirildi

Kedi, gözleri açılmayan yavrularını doktora götürdü
27 Mart 2021 Cumartesi 09:10

Eskizmir'de bulunan Karabağlar Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü çalışanları, geçen günlerde özel bir ana tanıklık etti. Bir anne kedi, iki yavrusunu bir gün arayla Sağlık İşleri Müdürlüğü'ne getirdi. Anne kedi, çalışanların şaşkın bakışları arasında uzun uzun miyavlayarak yardım istedi. Yavru kedilerin gözlerindeki enfeksiyonu fark eden doktorlar ve hemşireler, Veteriner İşleri Müdürlüğü'yle de görüşerek ilk müdahaleyi yaptı.

Anne kedi ve yavrularını ilk gördüklerinde çok şaşırdıklarını belirten Sağlık İşleri Müdürlüğü çalışanları, şunları söylediler:

"Sokakta yaşayan anne kediyi vatandaşlarımızla birlikte besliyor, suyunu veriyorduk. Ancak doğum yaptığından haberimiz yoktu. Sabah saatlerinde hasta kabulüne başladığımız sırada, yavrularıyla birlikte çıkageldi. Uzun uzun miyavlayarak yardım istedi. Çok şaşırdık. Dikkatli inceleyince yavrularının gözünün kapalı olduğunu gördük. Veteriner İşleri Müdürlüğü'nü arayarak, elimizdeki ilaçlarla ilk müdahaleyi yaptık. Yavruların gözleri kısa sürede açılınca hepimiz çok mutlu olduk. Daha sonra anne kedi ve yavrularını, daha iyi bakılmaları için Uzundere'ye gönderdik. İlk kez böyle bir şey başımıza geliyor. Hem duygulandık, hem de iyileştiklerini görünce çok sevindik!"

Tedavilerine Uzundere'de bulunan Veteriner İşleri Müdürlüğü'nde devam edilen anne kedi ve yavruları kısa sürede sahiplendirildi.

Etiketler; #karabağlar #kedi #kedi yavrusu
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