Kedi yaraladı veteriner kurtardı

Vatandaşlar tarafından yaralı olarak bulunan yavru kumru Menderes Belediyesi Veteriner İşler Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesiyle hayata tutundu.

Kedi tarafından vücudu parçalanan ve açık yarası bulunan yavru kumru 2 saat süren operasyonun ardından dikişle yarası kapatılarak gözetim altına alındı. Yavru kumru tedavi sürecinin tamamlanması sonrası doğaya bırakıldı.

İki saat sürdü

Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar, "Ataköy'de vatandaşlarımız tarafından bulunan yavru kumrunun veteriner işleri müdürlüğümüze getirilerek tedavisine başlandı. Kedinin ağzından vatandaşlar tarafından kurtarılan ve açık yarası bulunan yavru kumru hemen ameliyata alındı. Derin ve açık yaralar olduğu için ekiplerimiz zorlu bir operasyonu başarıyla tamamladı. 2 saat süren ameliyat sonrası yavru kumrunun yarası dikiş atılarak kapatıldı. Müşahede altında tuttuğumuz hayvan yarasının tam anlamıyla kapanmasının ardından doğaya yeniden bırakıldı. Doğadaki tüm canlılar bizim için değerli, onlar için görevimizin başındayız. Vatandaşlarımıza da duyarlılıkları için teşekkür ediyorum" dedi.