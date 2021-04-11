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Kedileri poşete koyup, çöpe attılar

İzmir'in Seferihisar Belediyesi Temizlik İşleri ekipleri, bir poşet içerisinde çöp konteynerine atılmış, 4 yavru kediyi ölmek üzereyken buldu. Belediye veterinerince sağlık kontrolü ve bakımları yapılan kediler sahiplendirildi

Kedileri poşete koyup, çöpe attılar
11 Nisan 2021 Pazar 08:07

Seferihisar Belediyesi'nde görevli temizlik personeli Mehmet Ali Uzun, Mahmut Kozan, Mustafa Yurtseven ve Atıl Uygur, rutin olarak yapılan çöp toplama işlemi sırasında Sığacık Mahallesi'ndeki bir çöp konteynerindeki poşetin içinde bir şeylerin hareket ettiğini fark etti. Merak edip poşeti açtıklarında, içinden 4 yavru kedi olduğunu gören temizlik işçileri, büyük şaşkınlık yaşadı. Yavru kediler, Seferihisar Belediyesi Prof. Dr. İsmet Sungurbey Sokak Hayvanları Yuvası'na teslim edildi. Burada gerekli sağlık kontrolleri ve bakımları yapılan kedileri Sığacık'ta otel işleten Büşra Birgül Elmadağ, sahiplendi. Kendi kedisinin de dün doğum yaparak 4 yavru dünyaya getirdiğini belirten Elmadağ, "Çöpte bulunan dört yavruyu da yeni doğan bu yavruların yanına koyduk. Böylelikle 8 kardeş oldular. Belediye çalışanlarına bu duyarlı davranışları nedeniyle, teşekkür ediyoruz. Yavruları sütten kesildikten sonra başkalarına sahiplendirmeyi düşünüyoruz. İsteyen kişiler bizimle irtibata geçebilir" dedi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #seferihisar #yavru kedi #kedi çöp
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