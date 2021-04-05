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Kedisini kurtarmak için alevlerin içine daldı

İzmir'in Buca ilçesinde, polyester imalathanesinde çıkan yangında bir kadın çalışanı, kedisini kurtarmak isterken, vücudunda kısmen yanıklar oluştu. Yaralı kadın güçlükle dışarı çıkarken, kedi ise yangına müdahale eden itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Kadın ve kedinin durumlarının iyi olduğu belirtilirken, yangın ise itfaiye tarafından büyümeden söndürüldü

Kedisini kurtarmak için alevlerin içine daldı
05 Nisan 2021 Pazartesi 06:54

Yangın, dün saat 21.30 sıralarında Seyhan Mahallesi'nde bulunan 3 katlı bir iş yerinin 2'nci katında çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle polyester imalathanesinde başlayan yangın, yanıcı maddeler nedeniyle kısa sürede büyüdü. İmalathanede bulunan Server Avcı (45), 'Minnoş' adındaki kedisini kurtarmak isterken alevler arasında kalarak vücudunda yanıklar oluştu. Kadın çaresizlikle dışarı çıkarken, olay yerine ihbar üzerine polis, sağlık, 110 AKS ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri yangına müdahalede bulunurken, Server Avcı'nın kedisi Minnoş da kurtarıldı. Yangın itfaiyenin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Server Avcı ile 'Minnoş' isimli kedi ise tedaviye alındı. Vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar bulunan Avcı, Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kaldırıldı. Alevlerin arasından çıkarılan Minnoş ise 110 AKS ekipleri tarafından tedavi edildi. Minnoş'a yanık tedavisi ve oksijen desteği sağlayan 110 AKS ekipleri, "İtfaiye erleri çıkardı. Bizde sağlıkçılar olarak ilk müdahalesini yaptık. Veteriner hekime götüreceğiz. İlk bulduğumuzda çok zor nefes alıyordu, sonrasında biraz oksijen desteğiyle yanıklarına da özel yanık setimizle müdahale ederek kendine gelmesi sağlandı." ifadelerini kullandı.

Hastanede tedaviye alınan Server Avcı ile İzmir Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne teslim edilen Minnoş'un sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. 

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı. 


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #izmir yangın #buca #buca yangın #yangın kedi
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