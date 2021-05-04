Kemalpaşa Belediye Başkan Yardımcısı son yolculuğuna uğurlandı

Koronavirüs sebebiyle bir süredir tedavi gördüğü hastanede dün yaşamını yitiren Kemalpaşa Belediye Başkan Yardımcısı Ramazan Coşkun düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı

Kemalpaşa Belediyesi Başkan Yardımcılığı görevini yürüten Ramazan Coşkun için belediye önünde cenaze töreni düzenlendi. Törene, Kemalpaşa Belediye Başkanı Rıdvan Karakayalı, Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, CHP İlçe Başkanı Ahmet Cemil Balyeli, İYİ Parti İlçe Başkanı Nizamettin Yılmaz, Gelecek Partisi İzmir İl Başkanı Hakan Yazar, belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri, belediye personeli ve yakınları katıldı.

“DEĞERLİ VE AZİMLİ BİR MÜCADELE İNSANI”

Belediye önünde düzenlenen törende taziyeleri kabul eden Başkan Rıdvan Karakayalı duygu dolu konuşmasında, “Değerli dostlar sözün bittiği yerdeyiz. Ramazan Bey, yıllarca Türk Silahlı Kuvvetleri’nde görev yapmış görevini şerefle şanla bitirmiş birisiydi. Sonrasında kendisiyle siyasi birlikteliğimiz başladı. Belediyemizde görev aldığı süre boyunca görevini en iyi şekilde sürdürürken dünyayı saran bu hastalığa yakalanarak dün itibariyle aramızdan ayrıldı. Çok değerli ve azimli bir mücadele insanıydı. Ruhu şad olsun biz ona hakkımızı sonuna

Konuşmaların ve taziye kabulünün ardından belediye önündeki tören alanından dua ve karanfillerle uğurlanan Ramazan Coşkun, Çınarköy Mezarlığı’nda defnedildi.