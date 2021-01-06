Kemalpaşa Belediyesi'nden örnek hareket

Kemalpaşa Belediyesi, mülkiyetinde bulunan ve 31321 sayılı karar gereği faaliyetleri durdurulan işletmelerden kapalı bulundukları süre boyunca kira almayacak.

Salgına yönelik birçok alanda çalışmalarını sürdüren Kemalpaşa Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışı gereği vatandaşlar ile kader birliği yapmaya devam ediyor. Kemalpaşa Belediyesi mülkiyetinde bulunan ve kiraya verilmiş durumdaki taşınmazlara yönelik yürütülen çalışma kapsamında, Kemalpaşa Belediyesi Ocak Ayı Meclis Toplantısı’nda, Cumhuriyet Halk Partisi Meclis Üyeleri tarafından verilen, Mülkiyeti Kemalpaşa Belediyesi’ne ait olan ve 01.12.2020 tarih ve 31321 sayılı karar gereği faaliyetleri durdurulan işletmelerin kapalı bulunduğu süre zarfında ilgili taşınmazların kira bedellerinin alınmamasına yönelik önerge kabul edildi.

Karar sonrası Meclis Üyelerine teşekkür eden Kemalpaşa Belediye Başkanı Rıdvan Karakayalı,’’ Mülkiyeti Belediyemizde bulunan ve pandemi sebebiyle kapalı durumda olan taşınmazlardan kira almama kararı aldık. Bu karar dolayısıyla bütün partilerimizin meclis üyelerine teşekkür ediyorum. Hedefimiz, her zaman ve her konuda sosyal belediyecilik anlayışı çerçevesinde dar gelirlimizin, esnafımızın, gençlerimizin, ev hanımlarımızın, çiftçimizin ve sanayicimizin yanında olmak’’ ifadelerini kullandı.