Kemalpaşa Belediyesi'nin logosunda tarihi yanlış

Kemalpaşa Belediyesi'nin logosunda yer alan "1923" tarihinin yanlış bir tarih olduğunu ve değişmesi gerektiğini belirten Araştırmacı-Yazar Rahim Sağ, ilçede ilk belediye teşkilatının 1881 yılında kurulduğunu söyledi

FATİH ÖZKILINÇ- Kemalpaşa Belediyesi'nin ilk kez 1923 yılında değil; 1881 yılında kurulduğunu iddia eden Araştırmacı-Yazar Rahim Sağ, Belediyesi'nin logosunda yer alan "1923" tarihinin yanlış bir tarih olduğunu ve kesinlikle değiştirilmesi gerektiğini söyledi. Kemalapaşa'nın adının 1923 yılında önce Nif olduğunu dile getiren Sağ, "Nif, bu tarihte birdenbire yok olmadı, buharlaşmadı, ortadan da kalkmadı. Nif, günümüzdeki Kemalpaşa; Kemalpaşa ise tarihteki Nif'tir" dedi.

Kurumlar ve kuruluşların tarihleriyle var olduğunu belirten Sağ, "Bir kurumun tarihsel varlığı ne kadar eski, ne kadar uzun bir geçmişe dayanıyorsa kurum, o kadar güvenilir olma vasfını kazanır. Çok uzağa gitmeden, köklü ve büyük firmaların reklamlarında sıklıkla kullandıkları since vurgusunun temelinde yatan da aslında tam olarak da budur. Ne kadar eski, o kadar güvenilir. Osmanlı Devleti'nde bölgesel hizmetleri yerine getirmek amacıyla ilk belediye teşkilatlanmasının Tanzimat döneminde başlamıştır. 1855'te kurulmuş olan İstanbul Şehramaneti yani günümüzdeki adıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi, ilk belediye teşkilatıdır. 1864 yılında çıkarılan Vilâyet Nizamnâmesi ile İstanbul dışında da başta büyük yerleşimlerde ve ardından nahiye gibi küçük yerleşimlerde de belediyeler teşkilatları kurulmaya ve halka hizmet vermeye başlamıştır. Bu Nizamnâme çerçevesinde İzmir'de ilk belediye teşkilatı da 1867 yılında kurulmuştur. Nif'te yani Kemalpaşa'da belediye teşkilatının kurulması da bu tarihten kısa bir süre sonra gerçekleşir" diye konuştu.

Resmi kayıtlar var

Kemalpaşa Belediyesi'nin ilk kuruluş tarihine ilişkin bilgilerin Osmanlı Devleti'nin 19'uncu yüzyılın son çeyreğinde çıkarmaya başladığı ve 20'inci yüzyılın ilk yıllarına kadar zaman zaman düzenli, bazı yıllarda da mükerrer ya da düzensiz çıkardığı Aydın Vilâyeti Salnâmesi adlı periyodik yayınlarda da yer aldığını ifade eden Sağ, "Salnâmelerde, vilayetin genel özelliklerinden başlanarak, kaza ve nahiyelerin mülkî amirleri, belediye teşkilatları, okullar ve hiyerarşik sıra ile okul öğretmenlerinin unvanları ve adları; eğer bölgede özel bir kamusal teşkilat bulunuyor ise yönetici, âzâ ve kurumun memurları adlarıyla yer alır. Nif ile ilgili bilgilerin Aydın Vilâyet Salnâmesi'nde yer almasının nedeni ise o dönem İzmir ve Nif'in, Aydın Vilâyeti olarak adlandırılan idârî yapılanma bölgesi içerisinde yer almasından dolayıdır. Aydın Vilâyet Salnâmesi'nin, bizi en çok ilgilendireni, 1299 tarihli olanıdır. Zira bu salnâmede, Nif Nahiyesi'nde bir yıl önce yaşanan kamusal ve idârî değişimlere ilişkin, bizi en çok bilgilendiren resmî kayıtlar yer almaktadır. Hicrî 1299 tarihli Aydın Vilâyet Salnâmesi'nde, Nif nahiyesinin 1298 yılında yaşadığı değişmeler, gelişmeler ve idârî konumunda bulunan şahısların adları bir bir kaydedilmiştir. 1299 tarihli Aydın Vilâyet Salnâmesi'nin bize aktardığı en önemli bilgi, 1298 yılında Nif'te bir belediye teşkilatının kurulmuş olduğuna dair olan bilgidir" diye konuştu.

Yanlış tarih

Hicri 1299 tarihli Aydın Vilayet Salnâmesi'ne göre Nif Nahiyesi'nde belediye teşkilatının hicri 1298 yılında kurulduğu belirten Rahim Sağ, miladi takvime göre ise Nif'te belediye teşkilatının 1881 yılında kurulduğunu söyledi. Nif'te belediye teşkilatının kuruluş tarihinin yakın coğrafi konumda bulunan, benzer kaza ve nahiyelerde bulunan belediye teşkilatlarının kuruluş tarihleri üzerinden de çıkarılabileceğini ifade eden Sağ, "Nif'in güney doğu yönünde yer alan yakın komşusu Kasaba / Turgutlu Belediye teşkilatı 1872, kuzey batı komşusu olan Birun Âbâd (Bornova) Belediyesi'nin logosunda da yer alan kuruluş tarihi 1881'dir. 1298 tarihli Aydın Vilayet Salnâmesi'ne göre İzmir Kazâsı'na bağlı Karaburun, Seferihisar, Nif ve Birun Âbâd'da belediye teşkilatı vardır. Nif, günümüzdeki Kemalpaşa; Kemalpaşa ise tarihteki Nif'tir. Bu nedenle hâlen Kemalpaşa Belediyesi'nin logosunda yer alan "1923" tarihi, yanlış bir tarihtir ve kesinlikle değiştirilmelidir" dedi.

Kemalpaşa'da, 1929 yılı Cumhuriyet Bayramı kutlamaları...O zamanki belediye binası önünde yapılan tören sırasında çekilmiş. Önde Kemalpaşa Kaymakamı Reşat Bey (Beyatlı), ünlü şair Yahya Kemal Beyatlı'nın kardeşi, merdivenlerde Kemalpaşa'nın ileri gelenleri ve efsane belediye başkanı Dr. Feyzi Bey (Onat). Fotoğraf ilk kez yayınlanmaktadır.