Kemalpaşa'da 73 milyon liralık altyapı yatırımı

İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü, Kemalpaşa'nın altyapısını geliştirmek için 73 milyon lira tutarında yatırım yapıyor. İlçede yağmur suyu hatları ayrılıyor, eskiyen kanal hatları yenileniyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İZSU Genel Müdürlüğü şiddetli yağışların kentte yarattığı olumsuz etkileri ortadan kaldırmak için kanal ve yağmur suyu hatlarını ayrıştırma çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Bu kapsamda kentin farklı noktalarında çalışan İZSU ekipleri, Kemalpaşa ilçesindeki dört mahallede sekiz kilometrelik yağmur suyu ile 49 kilometrelik kanal hattı döşüyor. Ulucak, Kuyucak, Damlacık ve Ansızca mahallelerinde başlayan çalışmalarda şu ana kadar 2,5 km yağmursuyu, 13,5 km kanal hattı ve 3,5 km iletim hattı döşendi. Dört mahallenin 25 milyon liraya mal olacak altyapı çalışmaları 2021 yılının ilk aylarında tamamlanacak.

12 mahallede çalışılacak

İZSU Genel Müdürlüğü Kemalpaşa'nın Bağyurdu, Yiğitler, Ören, Armutlu, Yukarıkızılca, Aşağıkızılca, Örnekköy ve Çiniliköy mahallelerinde de altyapı çalışmalarına başlayacak. 48 milyon liraya mal olacak bu çalışmalarda, 69 km kanal, 7 km yağmur suyu hattı döşenecek. Bu mahallelerdeki çalışmalar ise önümüzdeki ay içerisinde başlayacak. 12 mahallenin altyapı çalışmalarının toplam maliyeti ise 73 milyon lirayı bulacak.

Muhtarlarla toplantı

Kemalpaşa Belediyesi yardıma ihtiyaç duyan vatandaşlara daha iyi hizmet vermek için muhtarlarla koordinasyon toplantısında bir araya geldi. Toplantıda belediyeye bağlı sosyal hizmetler biriminin neler yaptığı anlatılırken, önümüzdeki süreçte izlenecek yol haritası tartışıldı. Kemalpaşa Belediyesi bünyesinde Sosyal İletişim Ekibi, insan odaklı çalışma anlayışla ilçenin sorunlarını hızlı bir şekilde tespit edilmesi ve çözülmesi yönünde, gizlilik ilkesi esas alınarak dezavantajlı gruplara pozitif ayrımcılık yapılması adına çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. İlçenin dört bir yanında farklı projelerle insana dokunmaya devam eden Sosyal Birim Ekibi, muhtarlarla görüş alışverişinde bulundu.

Uyum içinde çalışacağız

Belediyenin kentin tüm dinamikleriyle uyumlu bir şekilde çalışmaya devam edeceklerini söyleyen Kemalpaşa Belediyesi Başkan Yardımcısı Arzu Külahçıoğlu Altıntoz, "Güçlü bir iletişimin önemine vurgu yapan Altıntoz, "Sosyal belediyecilik anlayışı gereği, dezavantajlı vatandaşlarımıza destek vermek vazifemizdir. 49 muhtarlarımızı sürekli bir araya gelip, vatandaşlarımızın taleplerini dinleyip buna hızlı bir şekilde çözüm bulmamız gerekiyor. Sosyal hizmetler birimiyle muhtarlarımız iletişimin güçlü olması ve yardıma ihtiyaç duyan vatandaşlarımızın tespitinin iyi yapılması gerekiyor. Bu kapsamda böyle toplantılar yapmamız gerekiyor. İnanıyorum ki gösterdiğimiz bu güzel uyumla çok iyi işlerin altına imza atacağız" dedi.