Kemalpaşa'da acı kaza

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, Ahmet Küçükzeybek ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı Personeli Astsubay Kıdemli Üstçavuş İsa Tokatlı’yı araçtan ağır yaralı olarak çıkardı.

Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan Astsubay Tokatlı ve kayınpederi Küçükzeybek yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.