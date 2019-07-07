Kemalpaşa'da acı kaza

Kemalpaşa'da otomobil ile beton kamyonunun çarpışması sonucu meydana gelen feci kazada bir astsubay ve kayınpederi hayatını kaybetti

Kemalpaşa'da acı kaza
07 Temmuz 2019 Pazar 10:39

Edinilen bilgiye göre kaza, Kemalpaşa ilçesi Ören Mahallesi'nde meydana geldi. Ahmet Küçükzeybek idaresindeki 35 DVD 78 plakalı otomobil, Armutlu-Ören yolunda 42 FCV 61 plakalı beton kamyonu ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil adeta hurdaya dönerken, bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, Ahmet Küçükzeybek ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı Personeli Astsubay Kıdemli Üstçavuş İsa Tokatlı’yı araçtan ağır yaralı olarak çıkardı.

Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan Astsubay Tokatlı ve kayınpederi Küçükzeybek yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Ankara'da görev yaptığı öğrenilen Astsubay İsa Tokatlı ve Ahmet Küçükzeybek, Kemalpaşa ilçesi Armutlu Mahallesi'nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Cenazede Astsubay Tokatlı’nın naaşını askerler taşırken, tabutuna da Türk Bayrağı örtüldü.

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