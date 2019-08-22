Kemalpaşa'da adresten moloz alımına başlandı

Kemalpaşa Belediyesi, ev ve işyerlerinin tadilatlarında ortaya çıkan molozların kolayca bertaraf edilmesini sağlamak ve çevre kirliliğinin önüne geçmek için yeni bir çalışma başlattı.

Yeni sistemle evinde veya iş yerinde tadilat yapacak vatandaşlar tadilat sonrası çıkan molozları çuvala koyup ev ve iş yerlerinin önüne bırakıyor. Kemalpaşa Belediyesi ekipleri de molozları vatandaşlarımızın kapısının önünden vinçli sistemle kaldırılarak kamyon arkasına yerleştirilen konteyneri belirlenen bölgelere taşıyor.

5 ton kapasite

Kemalpaşa Belediyesi ev ve işyerlerinin tadilatlarında ortaya çıkan molozların kolayca bertaraf edilmesini sağlamak ve çevre kirliliğinin önüne geçmek için yeni bir sistem başlattı. Yeni sistemle evinde veya iş yerinde tadilat yapacak vatandaşlar tadilat sonrası çıkan molozları çuvala koyup ev ve iş yerlerinin önüne bırakıyor. Kemalpaşa Belediyesi ekipleri de molozları vatandaşlarımızın kapısının önünden vinçli sistemle kaldırılarak kamyon arkasına yerleştirilen konteyneri belirlenen bölgelere taşıyor. 5 ton kapasiteli konteynerin vinçli sistemle bırakılıp alınması büyük kolaylık sağlıyor. Vatandaşlar yeni yöntemi etkin bir şekilde kullanılması hedefleniyor. Vatandaşlar Kemalpaşa Belediyesi'nin 0(232) 988 11 11 numaralı santral numarasından dahili 1037'yi çevirerek ücretsiz olarak araç talep edebiliyor.

Kirlilik önleniyor

Kemalpaşa Belediye Başkanı Rıdvan Karakayalı, daha temiz bir Kemalpaşa için çalıştıklarını belirterek, "Molozların sokaklarda kaldırımlarda bulunması ve daha sonra uygun döküm alanlarına değil, doğaya bırakılması hoş bir görüntü oluşturmuyor. Yeni başlattığımız bu sistem sayesinde evlerden ve işyerlerinden çıkan atıklar konteynerlere konularak çevre ve görüntü kirliliği yaşanmasının önüne geçiliyor" dedi.