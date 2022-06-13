VE ANKERSEN İZMİR'DE
VE ANKERSEN İZMİR'DE
0
SERDAR ORTAÇ SAHNEDE DÜŞTÜ
SERDAR ORTAÇ SAHNEDE DÜŞTÜ
0
CENAZEDE İLGİNÇ OLAY!
CENAZEDE İLGİNÇ OLAY!
0
İZMİR'DE İLK KEZ GÖRÜNTÜLENDİ
İZMİR'DE İLK KEZ GÖRÜNTÜLENDİ
0

Kemalpaşa'da altyapı tamamlandı

İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü Kemalpaşa ilçesinde altyapı yenileme çalışmalarını tamamladı. 80 milyon liraya mal olan çalışmalar kapsamında 91 kilometre yeni kanalizasyon ve 5 kilometre yeni yağmursuyu hattı imal edildi

Kemalpaşa'da altyapı tamamlandı
13 Haziran 2022 Pazartesi 14:59

İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü, Kemalpaşa’yı daha sağlıklı bir altyapıyla buluşturmak için yürüttüğü kapsamlı çalışmaların sonuna geldi. Bağyurdu, Yiğitler, Ören, Armutlu, Yukarıkızılca, Aşağıkızılca, Örnekköy, Çiniliköy, Sarılar, Sinancılar, Halilbeyli, Gökçeyurt ve Yeşilyurt mahallelerinde tamamlanan çalışmaların ardından Kemalpaşalılar yeni hatlardan hizmet alacak.


Çalışmalar taşkın riskinin de önüne geçecek

İZSU, sürdürdüğü çalışmalar ile ilçenin 13 mahallesinde eskiyen kanal altyapısını yeniledi. Hayata geçirilen yağmur suyu hattı projesi yaşanabilecek olası taşkınların da önüne geçecek. 80 milyon liralık yatırımla imal edilen yeni hatların devreye alınmasıyla birlikte bölgedeki altyapı ve çevre sorunları büyük oranda çözüme kavuşacak.


Asfalt ve parke taşı çalışmaları da sürüyor

Arızaların giderilmesi, bakım, onarım ve yenileme çalışmaları sırasında yollarda oluşan hasarlara kendi ekipleriyle müdahale eden İZSU, Kemalpaşa’da altyapı çalışmalarının tamamlandığı bölgelerin yol hasarlarını da hızlıca gideriyor.

Etiketler; #kemalpaşa #izmir #izsu
Önceki Haber
İzmir 2024’te Dünya Robot Olimpiyatı Uluslararası Finali’ne ev sahipliği yapacak
Sonraki Haber
Cimnastikte yine İzmir damgası
Başkan Soyer dolu mağdurları ile buluştu: Elimizden ne geliyorsa yapacağız
Başkan Soyer dolu mağdurları ile buluştu: Elimizden ne geliyorsa yapacağız
0
İzmir 2024’te Dünya Robot Olimpiyatı Uluslararası Finali’ne ev sahipliği yapacak
İzmir 2024’te Dünya Robot Olimpiyatı Uluslararası Finali’ne ev sahipliği yapacak
0
Soyer: "Basın özgürlüğü üzerindeki baskı ve sansür çok yakında sona erecek"
Soyer: "Basın özgürlüğü üzerindeki baskı ve sansür çok yakında sona erecek"
0
İzmir'de yaz spor okulları açılıyor
İzmir'de yaz spor okulları açılıyor
0
Sokak köpeklerini besliyorlar diye üç kişiyi öldürdü! Yeni ayrıntılar ortaya çıktı!
Sokak köpeklerini besliyorlar diye üç kişiyi öldürdü! Yeni ayrıntılar ortaya çıktı!
0
İzmir'de motorlu kuryelerden akaryakıt zammı eylemi
İzmir'de motorlu kuryelerden akaryakıt zammı eylemi
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.