Kemalpaşa'da altyapı tamamlandı

İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü Kemalpaşa ilçesinde altyapı yenileme çalışmalarını tamamladı. 80 milyon liraya mal olan çalışmalar kapsamında 91 kilometre yeni kanalizasyon ve 5 kilometre yeni yağmursuyu hattı imal edildi

İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü, Kemalpaşa’yı daha sağlıklı bir altyapıyla buluşturmak için yürüttüğü kapsamlı çalışmaların sonuna geldi. Bağyurdu, Yiğitler, Ören, Armutlu, Yukarıkızılca, Aşağıkızılca, Örnekköy, Çiniliköy, Sarılar, Sinancılar, Halilbeyli, Gökçeyurt ve Yeşilyurt mahallelerinde tamamlanan çalışmaların ardından Kemalpaşalılar yeni hatlardan hizmet alacak.



Çalışmalar taşkın riskinin de önüne geçecek

İZSU, sürdürdüğü çalışmalar ile ilçenin 13 mahallesinde eskiyen kanal altyapısını yeniledi. Hayata geçirilen yağmur suyu hattı projesi yaşanabilecek olası taşkınların da önüne geçecek. 80 milyon liralık yatırımla imal edilen yeni hatların devreye alınmasıyla birlikte bölgedeki altyapı ve çevre sorunları büyük oranda çözüme kavuşacak.



Asfalt ve parke taşı çalışmaları da sürüyor

Arızaların giderilmesi, bakım, onarım ve yenileme çalışmaları sırasında yollarda oluşan hasarlara kendi ekipleriyle müdahale eden İZSU, Kemalpaşa’da altyapı çalışmalarının tamamlandığı bölgelerin yol hasarlarını da hızlıca gideriyor.