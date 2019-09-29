Kemalpaşa'da dil okulu açtı

İzmirli kadın girişimci Funda Ersin, kendi işinin patronu oldu. İş hayatına 20 yıl önce başlayan ve son 15 yıldır British Town Dil Okulları'nda aldığı her görevin başarı ile üstesinden gelen Ersin, çalıştığı kurumun markası ile Kemalpaşa'ya dil okulu açtı.

British Town Dil Okulları Yönetim Kurulu Başkanı Melih Kahramaner'in de desteği ile kendi işini kurmanın mutluluğunu yaşayan Ersin, bugüne kadar dil okulu olmayan Kemalpaşa'da en iyi şekilde hizmet vermek için gece gündüz çalışacağını söyledi.

Yine çok çalışacak

İş hayatında 20 yıldır iyi bir çalışan olarak emek harcadığı kurumlarda en iyisini yapmak için uğraş verdiğini, her görevi kendi işiymiş gibi sahiplenerek başarılı olmayı hedeflediğini anlatan Kadın Girişimci Funda Ersin, emeklerinin boşa gitmediğini görmenin kendisini sevindirdiğini söyledi. Kemalpaşa'da ilk kez dil okulu açtığını ifade eden Ersin, "Kemalpaşa'da yaşayanların da kaliteli bir yabancı dil eğitimine ihtiyacı olduğunu gördüm. Aynı zamanda burası sanayi tesislerinin de yoğun olduğu bir bölge. Burada dil okulu olmaması beni burada dil okulu açmaya yöneltti. 20 yıllık iş hayatı tecrübelerimi, 15 yıldır birlikte çalıştığımız British Town Dil Okulları kurucusu Melih Kahramaner'in de destekleriyle birleştirerek kendi dil okulumu kurdum. Girişimciliği her zaman destekleyen Kahramaner'e teşekkür ediyorum. Kadın girişimci olarak bugüne kadar yaptığım gibi yine çok çalışarak başarılı olmak için elimden geleni yapacağım" diye konuştu.