Kemalpaşa'da kaçakçılık operasyonu

Kemalpaşa ilçesinde düzenlenen operasyonda, 109 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Kemalpaşa'da kaçakçılık operasyonu
17 Ekim 2019 Perşembe 12:24

Kemalpaşa'da, polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, 109 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi. İzmir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü Akaryakıt Kaçakçılığı Büro Amirliği ekipleri, Kemalpaşa ilçesi Çambel Mahallesi'ndeki bir iş yerinde akaryakıt yapımında kullanılan kaçak ürünlerin bulunduğu bilgisine ulaştı. Ekiplerin iş yerinde yaptığı aramada, 6 ton solvent türevi ürün ve 103 ton bitkisel atık yağ olmak üzere 109 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi. Ayrıştırma işleminde kullanılan makineye de el konuldu. İş yeri sahibi Eray A. hakkında işlem yapıldı.


Kaynak: AA
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