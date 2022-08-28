Kemalpaşa'da sünnet şöleni yapıldı

Kemalpaşa Belediyesi ve Kemalpaşa Sanayici ve İş İnsanları Derneği işbirliği ile düzenlen sünnet şöleni büyük bir coşkuyla gerçekleştirildi

Kemalpaşa Belediyesi tarafında Kemalpaşa Sanayici ve İş İnsanları Derneği desteğiyle gerçekleştirilen organizasyonda 132 çocuk Kemalpaşa Devlet Hastanesi'nde gerekli sağlık kontrollerinden geçtikten sonra uzman hekimler tarafından sünnet edildi. Aileleri ile birlikte kendileri için hazırlanan sünnet şölenine katılan minikler, davul zurna eşliğinde üstü açık araçlarla gerçekleştirilen şehir turunun ardından Dere Mesire Alanı'nda organize edilen toplu sünnet şöleninde buluştu. Etkinliğe, Kemalpaşa Belediye Başkanı Rıdvan Karakayalı, KESİAD Yönetim Kurulu Başkanı Mutlu Can Günel, Cumhuriyet Halk Partisi İlçe Başkanı Ahmet Cemil Balyeli, Belediye Başkan Yardımcıları, Belediye Meclis Üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Çok sayıda etkinliğin yer aldığı organizasyonda büyük mutluluk yaşayan minikler, palyaço ve animasyon gösterileriyle doyasıya eğlendi. Sünnet olan çocuklar ile tek tek ilgilenen Kemalpaşa Belediye Başkanı Rıdvan Karakayalı, dijital kol saati hediyelerini bizzat takdim etti.

BAŞKAN KARAKAYALI: ''BİZ KOCAMAN BİR AİLEYIZ''

Çocuklar ve aileleri ile tek tek ilgilenen ve eğlencelerine ortak olan Başkan Karakayalı şölen hakkında yapmış olduğu açıklamada şu sözlere yer verdi; ''Çocuklarımız bizim geleceğimiz, en kıymetlilerimiz. Onların bu önemli gününe ortak olduğumuz için çok mutluyuz. Bizler Kemalpaşa'da kocaman bir aileyiz. Bunun gereği olarak, çocuklarımızın mutluluğunu hep birlikte yaşamak için toplu sünnet şölenini düzenledik. Halkçı bir belediye her zaman bu tarz sosyal sorumluluk projelerinin içinde olmalıdır. Bu düstur ile hareket ederek Kemalpaşa'da halka, topluma dokunan etkinliklere imza atmaya devam ediyoruz. Sünnet olan çocuklarımıza sağlıklı bir ömür diliyor, organizasyona katkılarından dolayı Kemalpaşa Sanayici ve İş İnsanları Derneği Yönetim Kurulu Üylerine teşekkür ediyorum.''

'ELİMİZİ TAŞIN ALTINA KOYUYORUZ'

Türkiye'nin içinden geçmekte olduğu ekonomik sıkıntılı dönemde bu tarz düğünlerin dar gelirli aileler için bir külfet haline gelebildiğini söyleyen KESİAD Başkanı Günel, "Biz de bu noktada elimizi taşın altına koyarak Kemalpaşa Belediyemiz ile güzel bir işbirliği yaptık ve bu sünnet şölenine imza attık. Önümüzdeki yıllarda bu tarz etkinliklerin de her zaman içinde olmaya devam edeceğiz. Kemalpaşa Belediyesi'ne bu imkanı bize verdikleri için teşekkür ediyorum" diye konuştu.