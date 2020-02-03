Kemalpaşa okullarında tatil bakımı

Okullar yarıyıl tatili yaptı, Kemalpaşa belediyesi yapmadı, eğitime destek çalışmaları kapsamında 14 okulun baştan aşağı bakımını yaptı. Başkan Karakayalı, 'Eğitime desteğimiz aralıksız sürecek' dedi

Kemalpaşa Belediyesi, yarıyıl tatiliyle birlikte çalışmalarını hızlandırarak 14 okulda bakım, onarım, çevre düzenlemesi ve boya işlemi yaparak öğrencilerin daha iyi şartlarda eğitim almasına katkıda bulundu. Başkan Karakayalı, "Her fırsatta eğitimin bizim için çok değerli olduğunu, katkı sağlamak için elimizden gelen desteği vereceğimizi dile getiriyorum. İlçemizde çocukların daha iyi ortamlarda eğitim almaları için okullara gerekli desteği sunuyoruz" diye konuştu. Başkan Karakayalı'nın talimatıyla başlanan çalışmalarda okulların fayans, alçı, boya ile çevre düzenlemesi, bahçelere parke döşenmesi yapılarak, öğrencilerin daha sağlıklı şartlarda eğitim görmesi sağlandı.

Talepler değerlendirilecek

Başkan Karakayalı eğitimin önemine vurgu yaparak desteklerini devam edeceğini kaydetti. Karakayalı, "Her fırsatta eğitimin bizim için çok değerli olduğunu, katkı sağlamak için elimizden gelen desteği vereceğimizi dile getiriyorum. İlçemizde çocukların daha iyi ortamlarda eğitim almaları için okullara gerekli desteği sunuyoruz. Belediye olarak eğitime tam destek veriyor, çocuklarımızın daha bakımlı ortamlarda eğitimlerini sürdürmelerini istiyoruz. Eğitim yuvalarımızın temiz ve sağlıklı olması yönündeki çalışmalarımız kapsamında okullardan gelen talepleri değerlendirerek eksiklikleri gidermeye çalışıyoruz. Ekiplerimiz çalışmalarını sürdürüyor. Çocuklarımızın eğitimine engel olmadan çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz" dedi.

Kendisi de eğitimciydi

Uzun yıllar öğretmenlik yaptığını hatırlatan Başkan Karakayalı, eğitime büyük bir önem verdiğini söyledi. Belediyeye bağlı ekiplerin okullarda gerçekleştirdiği çalışmaları anlatan Karakayalı, sözlerini şöyle sürdürdü: "Yeni Kurudere İlkokulu tamirat ve boya işleri tamamlandı. Yukarı Kızılca İlköğretim Okulu fayans tamiri ve sıva çalışması yapıldı. Bağyurdu Kazım Dirik İlköğretim Ortaokulu bahçesine atölye sınıfı yapıldı, çevre düzenlemesi yapıldı. 75. Yıl İlköğretim Okulu engelli rampası engelli karosu ve merdivenler ile giriş seramik, Armutlu İlkokulu dış cephe boyası tamamlandı. Veli Üzümcü İlkokulu dış cephe boyası yapıldı. Armutlu Ortaokulunun pis su hattı yenilendi. Dereköy İlkokulu içinde tamirat yapıldı. Cumhuriyet İlköğretim Okulu önündeki sokakta rögar etrafındaki betonlar yenilendi. Sinancılar İlkokulu dış cephe boyası yapıldı. Kuyucak Mahallesi İlköğretim Okulu arkasında perde beton duvar yapıldı. Ulucak Mücalla İlköğretim Okulu bahçesinde engelli rampası yapıldı ve bozuk yerler onarıldı."