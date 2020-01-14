Kemalpaşa personeline iletişim eğitimi

Kemalpaşa Belediyesi, vatandaşa daha iyi hizmet verebilmek için Kültür Sosyal İşler Müdürlüğü personeline iletişim becerileri eğitimi kursu verdi. Başkan Karakayalı, "Kemalpaşa'nın marka değerini daha da yükseğe çıkarmak, daha da parlatmak için elimizden geleni yapmalıyız" dedi.

Personeli için kişisel gelişim eğitimlerine hız veren Kemalpaşa Belediyesi, Kültür Sosyal İşler Müdürlüğü çalışanlarının iletişim becerileri eğitiminde buluşturdu. Programda eğitim içeriğinde farkındalık yaratan oyunların yanı sıra güncel konulara değinildi. Eğitmen Canan Gözde Erer Pehlivan'ın verdiği eğitime Kemalpaşa Belediye Başkanı Rıdvan Karakayalı da katıldı.

Daha yükseğe çıkarmalıyız

Programla ilgili açıklamada bulunan Başkan Karakayalı, "Kemalpaşa Belediyesi çok özel bir kurum, bir markadır. Biz bu marka değerini daha da yükseğe çıkarmak, daha da parlatmak için elimizden geleni yapmalıyız. Vatandaşlarımıza daha iyi hizmet vermek ve beklentilerini karşılamak için buna benzer verimli programlarımız devam edecektir. Programımıza katkı sunan eğitmenimiz Canan Gözde Erer Pehlivan'a da teşekkür ediyoruz" diye konuştu.