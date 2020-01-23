Kemalpaşa üreticisi için köprü

Kemalpaşa Belediyesi, Yağpınar mevkisindeki Yiğitler Çayı üzerine yaptığı betonarme kutu menfez ile çiftçilerin hem zamanından hem yakıttan tasarruf etmesine sağladı. Çayın üzerine inşa edilmeye başlanan köprü sayesinde çiftçiler tarım arazilerine daha hızlı ve güvenli bir şekilde gidebilecek.

Belediye Başkanı Rıdvan Karakayalı'nın talimatıyla harekete geçen Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Yiğitler Çay'ı üzerine köprü inşa etti. Çiftçilerin tarım arazilerine gitmek için kullandığı çayda, zaman zaman su debisinin yükselmesiyle kapanan yol sorunu çözüldü. Yapılan çalışma sonrası çay üzerine 2 metreye 2 ebadında kullandıkları 18 beton köprü ile ulaşıma güvenli hale geldi. Bu çalışma ile birlikte, çiftçilerin kat edecekleri mesafe kısaltılarak zaman ve yakıt tasarrufu yapacak.

Kolaylık sağlandı

Yapılan köprü ile üreticiye büyük bir kolaylık sağladıklarını kaydeden Başkan Karakayalı, şunları söyledi: "Kemalpaşa'da üretici bizim gözbebeğimiz, onlar için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz. Çiftçimiz bu köprüyü uzun yıllardır bekliyordu. Çiftçimiz bu köprüyü uzun yıllardır bekliyordu. Böylelikle önemli bir sorunu gidermiş olduk. Özellikle kış aylarında su debisinin yükselmesiyle birlikte üreticimiz çaydan geçemiyordu. O civarda da yakın bir geçiş alanı bulunmaması nedeniyle bu köprüyü yapmamız şart oldu. Zaten üreticimizden de böyle bir talep vardı. Böylelikle, hem zamanları kaybolmayacak hem de güvenli bir şekilde geçebilecekler."