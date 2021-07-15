Kemalpaşa'ya metro müjdesi!

Kemalpaşa halkının uzun yıllardır hayalini kurduğu metro projesi ile ilgili İzmir Büyükşehir Belediyesi Temmuz Ayı Olağan Meclis Toplantısı 2. Birleşimi'nde metro ihalesinin 9 Ağustos 2021 saat 11’de yapılacağı müjdesi verildi

Başkan Tunç Soyer’in talimatıyla başlanan proje ile ilgili belediye meclisinde bilgi veren Genel Sekreter Dr. Buğra Gökçe ile Genel Sekreter Yardımcısı Eser Atak, “Kemalpaşa Metro Hattı Projesi’nin ihalesi 9 Ağustos 2021’de gerçekleştirilecek. 24 ay projelendirme süreci öngörüyoruz.19 istasyon 26 kilometreden oluşacak. Kemalpaşa OSB ile otogar arasında ve onu da Halkapınar’a bağlayacak şekilde önemli bir ulaşım projesi olarak devreye girecek” ifadelerini kullandı.



BAŞKAN KARAKAYALI’DAN SOYER’E TEŞEKKÜR

Konuyla ilgili açıklama yapan Kemalpaşa Belediye Başkanı Rıdvan Karakayalı, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’e teşekkürlerini ileterek “Yapılacak olan metro ile İzmir’in iki önemli organize sanayi bölgesine sahip olan ilçemizin İzmir güzergahına yönelik trafik yoğunluğu önemli ölçüde giderilecek. Metro projesi ile ilçe halkımız için de ciddi bir rahatlama söz konusu olacak. Başkan Tunç Soyer’e bu önemli proje için Kemalpaşalılar adına da teşekkür ediyorum” dedi.