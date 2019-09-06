Kemalpaşa'ya yüksek okul

Kemalpaşa Belediye Başkanı Rıdvan Karakayalı katıldığı 'Kadın Danışma Merkezi' açılışında Ulucak'ta 500 kişinin eğitim göreceği bir Hazırlık ve Meslek Yüksek Okulu açılacağını söyledi.

Kemalpaşa Belediye Başkanı Rıdvan Karakayalı katıldığı 'Kadın Danışma Merkezi' açılışında yaptığı konuşmada Eylül ayında yapılan Belediye Meclis toplantısında kendisine yekti verilmesi ve İzmir Demokrasi Üniversitesi ile yapılan görüşmelerin olumlu sonuçlanması üzerine Ulucak'ta 500 kişinin eğitim göreceği bir Hazırlık ve Meslek Yüksek Okulu açılacağını belirtti. Bunun bir başlangıç olduğunu vurgulayan Başkan Karakayalı önümüzdeki bir yıl içerisinde bir önceki yönetim tarafından Torbalı yolu üzerine yapılan kongre merkezinin inşaatının tamamlanarak görüşmeler doğrultusunda geniş kapsamlı bir fakülteyi Kemalpaşa'ya kazandıracaklarını söyledi.

Engelliler unutulmadı

Çağdaş, demokratik ve ilkeli bir toplum için kadınların güçlendirilmeleri, etkinlik alanlarının genişletilmesi, eğitim, sağlık, istihdam, siyaset ve hukuk alanlarında eşit fırsat ve olanaklardan yararlanmak amacıyla kurulan Kemalpaşa Belediyesi Kadın Danışma Merkezi ve Kemalpaşa'da ikamet eden tüm engelli bireylere yönelik çalışmaların gerçekleştirileceği Engelli Yaşam Merkezi açıldı.