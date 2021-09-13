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Kemalpaşa’da “Hal Yasası” eğitimi başladı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in “Başka Bir Tarım Mümkün” felsefesinden doğan İzmir Tarımı politikası doğrultusunda üretici her alanda desteklenmeye devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi, son olarak üreticilerin ürünlerini hallere veya pazarlara gönderirken karşılaştığı sorunların önüne geçmek için “Hal Yasası” eğitimine başladı

Kemalpaşa’da “Hal Yasası” eğitimi başladı
13 Eylül 2021 Pazartesi 14:14

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in “Başka Bir Tarım Mümkün” anlayışından doğan İzmir Tarımı stratejisi doğrultusunda kentte kuraklığa ve yoksulluğa çare olacak yatırımlar peş peşe hayata geçirilirken, üreticiye dönük eğitim çalışmalarına da ağırlık veriliyor. Büyükşehir Belediyesi son olarak üreticilerin ürünlerini hallere veya pazarlara gönderirken karşılaştığı sorunları gidermek için “Hal Yasası” eğitimine başladı. İlki Kemalpaşa Bağyurdu Mahallesi’nde düzenlenen eğitim seminerine Kemalpaşa Ziraat Odası Başkanı Bülent Oray, Yeşilyurt Mahallesi Muhtarı Hamza Girgen, Bağyurdu Kemal Atatürk Mahallesi Muhtarı Harun Sucu, Hamzababa Mahallesi Muhtarı Ali Ercan Özer, Yeni Mahalle Muhtarı Gürkan Ay, Yiğitler Mahallesi Muhtarı Osman Göksoy, Halilbeyli Mahallesi Muhtarı Mustafa Edis, 75. Yıl Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Fuat Koçbuğ, Egemen Mahallesi Muhtarı Ahmet Furucu, Kemalpaşa Yerel Hizmetler Müdürü Serhat Tezbaşaran ve üreticiler katıldı.

Eğitimler diğer ilçelerde devam edecek


İzmir Büyükşehir Belediyesi Sebze Hali Şube Müdürü Sinan Arslan, eğitim seminerinin amacının üreticilerin hak kaybına uğramasının önüne geçmek olduğunu belirterek, “Üreticilerimizin en çok karşılaştığı sorunlar kendi adına hal kayıt sistemine bildirim yapmamaları. Bu üreticinin alacak kaybına neden oluyor ve hakkını ispat edemiyor. Bunun önüne geçmek için  ‘Hal Yasası’ hakkında üreticileri bilgilendiriyor, hak kaybına uğramamaları için yapmaları gerekenleri anlatıyoruz.  Tarımın yoğun olarak yapıldığı ilçelerde devam edecek bu eğitimlerin üreticilerimize faydalı olacağına inanıyoruz” dedi.  

Hangi konular ele alındı?


İzmir Büyükşehir Belediyesi İşletme ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’na bağlı Sebze Halleri Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen eğitim seminerinde “Hal Yasası” hakkında bilgiler verilirken, üreticinin alacağının tahsili, hal kayıt sistemine bildirim yöntemi, Çiftçi Kayıt Belgesi’nin alınma usulü,  il sınırları dahilinde sevkiyat yöntemi konuları işlendi.

Etiketler; #izmir #kemalpaşa #tunç soyer #hal yasası
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