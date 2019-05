Kemalpaşalı okuyor

Kemalpaşalı gençlerler her yaştan okur severlerin katılımıyla Oku Bilinçlen Türkiye #umutsende adı altında kitap okuma kampanyası başlattı.

Kemalpaşalı gençlerler her yaştan okur severlerin katılımıyla Oku Bilinçlen Türkiye #umutsende adı altında kitap okuma kampanyası başlattı.Kampanyaya eşlik edip katılımcılarla birlikte kitabını okuyan Kemalpaşa Belediye Başkanı Rıdvan Karakayalı, "Medeniyetin gelişmesindeki en temel unsurlardan biri, hiç kuşkusuz bilgi ve bilginin paylaşılmasıdır. Bilgiyi yaymak, hemşehrilerimizin sosyal ve kültürel hayatlarına katkı sağlamak amacıyla eğitimin her dalına bir eğitimci olarak destek veriyorum. Nitelikli okumanın ve okutmanın önemini biliyor, her zeminde bunu dile getiriyoruz. Okumak sonsuz ve kültürel zenginlikler ile dolu bir dünyada uzun bir yolculuğa çıkmak gibidir. Biz de bu uzun yola sizlerle birlikte çıkmak istedik. Kemalpaşa Belediyesi olarak; yaşadığımız coğrafyanın değerlerini geleceğe taşımak ve Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK'ün belirttiği muasır medeniyetler seviyesine ulaşmak için siz değerli hemşehrilerimizi bu okuma seferberliğine davet ediyoruz" dedi.