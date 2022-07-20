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Kemeraltı Çarşısı baştan sona yenilenecek!

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Başkan Tunç Soyer’in Konak ile Kadifekale arasındaki tarihi aksı canlandırma ve bölgenin cazibesini artırma hedefi doğrultusunda Kemeraltı’nı hem altyapısı hem de görüntüsüyle baştan sona yenileyecek. Başkan Soyer, bu çalışma ile kentin gözbebeği Kemeraltı’nı yeniden dünyanın en büyük açık hava alışveriş merkezine dönüştürerek dünya vitrinine çıkaracaklarını söyledi

Kemeraltı Çarşısı baştan sona yenilenecek!
20 Temmuz 2022 Çarşamba 14:18

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Konak ile Kadifekale arasındaki tarihi aksı canlandırma ve bölgenin cazibesini artırma hedefi doğrultusunda Kemeraltı’nda tarihi bir yatırıma imza atacak. Bu hafta başlayacak çalışmalar kapsamında Kemeraltı’nda Fevzi Paşa Bulvarı-Eşrefpaşa Caddesi-Halil Rıfat Paşa Caddesi ve Konak Atatürk Meydanı arasında kalan yaklaşık 500 bin metrekarelik alanda altyapı, üst yapı ve aydınlatma çalışmaları yapılacak. Bölgenin altyapısı baştan sona yenilenerek aşırı yağışlarda meydana gelen su baskınlarının önüne geçilecek. Üst örtüden yeşil alan tasarımlarına kadar yapılacak düzenleme çalışmaları ile bölgenin tarihi dokusu ve özgün yapısı gün yüzüne çıkarılacak.


Kemeraltı gözbebeğimiz


Kentin tarih ve turizm ekseninde gelişmesi için Konak ve Kadifekale arasındaki bölgeye büyük önem verdiklerini belirten İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Bugüne kadar Antik Smyrna Agorası kazı alanının güneyine giriş kapısı kazandırdık, Havra Sokağı'nı, 848 Sokak ve Azizler Sokak'ı yeniledik, Basmane'nin kalbi Hatuniye Meydanı'nı da düzenledik. Smyrna Antik Kenti (Agora) ve Smyrna Antik Tiyatrosu’ndaki kazı çalışmalarına destek veriyoruz. Kemeraltı’nı yeniden dünya vitrinine çıkarmak için tarihi bir çalışmaya da başlıyoruz. Kemeraltı hem altyapısı hem görüntüsü ile yerli ve yabancı turistler için çekim merkezi olacak” dedi.


Ana arter ve sokaklar baştan sona yenilenecek


Çalışmaların ilk etapta 21 Temmuz 2022 (Perşembe gecesi) Veysel Çıkmazı’nda başlayacak. Bu sokakta önce mevcut parke ve asfalt sökülecek. İçme suyu, kanal hattı imalatları yeniden yapılacak, enerji ve iletişim hatları yenilenerek yer altına alınacak. Zeminde gerekli güçlendirmeler yapılacak ve üst kaplama granit taşı ile yenilecek. Geceleri de yaşayan ve güvenli bir Kemeraltı için sokaklara aydınlatma sistemleri yerleştirilecek. Kent mobilyaları ile sokaklar daha estetik bir görünüme kavuşacak. Tarihi Kemeraltı Çarşısı’nın günlük işleyişinin bozulmaması amacıyla sokaklardaki çalışmalar teker teker yürütülecek ve gece çalışılacak.  

Etiketler; #izmir #tunç soyer #konak #kemeraltı
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