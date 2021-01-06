Kemeraltı Çarşısı'nda korkutan yangın!

Kemeraltı Çarşısı'nda bir binanın kullanılmayan katında henüz bilinmeyen bir nedenden yangın çıktı. Çıkan yangın büyümeden çarşı esnafı ve itfaiye tarafından söndürüldü.

Kemeraltı Çarşısı'nda korkutan yangın!
06 Ocak 2021 Çarşamba 10:15

Havra Sokak'ta zemin katında dükkanların bulunduğu bir binanın kullanılmayan ikinci katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangına ilk müdahaleyi yapan çarşı esnafının ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Binanın zemin katındaki dükkanlar boşaltılırken itfaiyenin müdahale ettiği yangın büyümeden söndürüldü. Yangın nedeniyle İkiçeşmelik Caddesi bir süre trafiğe kapatıldı.

Etiketler; #kemerkaltı #izmir #yangın
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