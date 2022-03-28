Kemeraltı Çarşısı’nda Turuncu Çember genişliyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin kentin güvenilir bir turizm destinasyonu olması için kentteki turizm paydaşlarıyla sürdürdüğü Turuncu Çember sertifikası Kemeraltı çarşısında yaygınlaşmaya devam ediyor. Tarihi çarşıda artık pek çok mekân Turuncu Çember’in içinde

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin güvenilir turizm standartlarını karşılayan yeme-içme ve konaklama işletmelerine verdiği Turuncu Çember sertifikası, Kemeraltı çarşısında yaygınlaşmaya devam ediyor. Kemeraltı’nın meşhur kebapçılarından Doyuran Manisa Kebap, Özel Manisa Kebap, Can Döner, Gül Kebap, Şekercibaşı Ali Galip, Süt Çiçeği, Helvacı Ali, Basmane Lokmacısı, esnaf lokantalarından Çankaya Kurufasulyecisi, Kemer 6 Balık Restaurant, Mahmut Esnaf Lokantası, Bzm Bizim Mutfak, Küçük Ev Mantı ve yeni lezzetlerden Burger Rules başta olmak üzere tarihi çarşıda pek çok mekân artık Turuncu Çember’in içinde.

Menüler başka dillere de çevriliyor

Turuncu Çember sertifikası almış işletmelerin gelişmesini sağlamaya yönelik yeni uygulamalar da başladı. Tamamen ücretsiz sertifikaya sahip işletmeler İzmir’in kent rehberi Visit İzmir uygulamasında “Turuncu Çemberli İşletmeler” olarak listeleniyor. Ayrıca işletmelerin ihtiyaçları doğrultusunda menülerinin başka dillere çevrilmesine de ücretsiz destek veriliyor. Bu işletmelerin turizm algısına farklı bakış açıları katacak eğitimlere de Nisan ayında başlanıyor.

Nasıl başvurulur?



İzmir’deki işletmelerin yurt içi ve yurt dışı platformlarda tanıtımını yaparak İzmir’in turizm sektörüne katkı sağlamayı amaçlayan Turuncu Çember sertifikası ile İzmir’deki gastronomi değerlerinin güven içinde tüketilebileceğine vurgu yapılıyor.

Turuncu Çember sertifikası almak isteyen işletmelerin İzmir Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerine elden ya da www.turuncucemberizmir.com sitesine başvurarak taleplerini iletmesi gerekiyor. Değerlendirmeden geçecek işletmeler, kriterleri sağladıkları takdirde Turuncu Çember sertifikasını almaya hak kazanıyor.