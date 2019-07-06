Kemeraltı esnafı Polyanna'ya döndü

Ekonomik krizin ilk vurduğu yerlerin başında çarşı pazar geliyor. Kemeraltı Esnaf Derneği Başkanı Ümit Kaya, 'Bu yılı atlatabilen yaşar diye ümit ediyoruz. İyi düşünmeye çalışıyoruz. Polyanna gibiyiz' dedi

Halil Özcan - Türkiye Tarihi Çarşılar Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı ve Kemeraltı Esnaf Derneği Başkanı Ümit Kaya, Türkiye'de adı belli olmayan krizin etkilerinin her geçen gün arttığını söyledi. Alışverişteki, çarşı pazardaki durgunğulun devam ettiğini ifade eden Kaya, "Emekliye yüzde 5 zam çarşıya yansımaz. Eskiden insanlar emekli maaşlarıyla torunlarına kıyafet, hediye alırlardı, sünnet ya da nişan düğüne katkı sağlarlardı. Şimdi artık bu ekonomik krizde bunları göremiyoruz. Esnafa sicil affı olmadığı müddetçe, yani esnaf kredi alamadığı müddetçe çarşıda işler açılmaz. Bu şartlarda küçük esnafın yaşaması çok zor. Türkiye genelinde yıl sonunda büyük kayıplar bekliyoruz ama inşallah öyle olmaz. İnşallah insanların yuvası dağılmaz. Ekonomik krizde ilk başta aile sarsılıyor, yuvalar dağılıyor, boşanmalar artıyor. Boşanmaların da en yoğun olduğu il İzmir" diye konuştu.

Mevcudu koruma çabası

Yıl sonuna kadar ayakta kalan esnafın ondan sonra yoluna devam edebileceğine dikkat çeken Kaya, şöyle devam etti: "En az bu yıl sonuna kadar sıkıntılı günler devam edecek. Bu yılı atlatabilen yaşar diye ümit ediyoruz. İyi düşünmeye çalışıyoruz. Önümüzdeki yılın iyi olabileceğini düşünüyoruz. Kısa vadeli düşünüyoruz. Esnafız ve umutla yaşıyoruz. Polyanna gibiyiz. Sağ kol gitti sol kol var deyip devam ediyoruz. Düğün sezonu biter yılbaşı başlar, o biter sevgililer günü gibi devam eder gider. Eskiden esnaf bir sezonda mal sahibi olurdu artık mevcudu korumak için çabalıyoruz."

Önemli toplantılar

Kaya, önümüzdeki hafta tarihi çarşıların sorunlarıyla ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'la görüşeceklerini, Kemeraltı'nın sorunları için de Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'le bir araya geleceklerini söyledi.

Tarihi Çarşılar Yasa Tasarısı'yla taslağın hazır olduğunu ifade eden Kaya, "Tarihi çarşıların artık bürokrasiye takılmaması, güvenliği, temizliği gibi konularda çözüm odaklı yönetim anlayışının hakim olması için çabalıyoruz. Sadece İzmir değil İstanbul, Edirne, Çanakkale ve bu özellliği taşıyan çarşılarda aynı sorunlar yaşanıyor. Sorunlarımızın bir an önce çözümü için görüşeceğiz." dedi.

Marka restoranlar getirmeliyiz

Başkan Soyer'le, Kemaraltı'nda zeminin düzeltilmesi, üstünün kapatılması, ışıklandırma gibi konularda görüşme yapacaklarını belirten Kaya, "Marka restoranlara destek sağlamaya çalışıyoruz. Şu anda İzmir'e bir misafirin gelse akşam gidelim Kemeraltı'na bir şeyler yiyip içelim desen yer yok. Onla ilgili çabalarımız var. Ruhsat işini çözemeyen restoranlarla görüşmelerimiz var. Ruhsat işini halledersen hemen geliriz diyenler çok. İçkili ortamlarda camiye 100 metre prosedürü var. Bunu da aşmaya çalışıyoruz. Dünyanın en büyük çarşısıyız diyoruz ama dünyanın en büyük sorunu da bizim çarşımızda. Çanakkale'de örneğin çarşı 20 esnaftan oluşuyor. Her tarafı sorun olsa ne olur?" diye konuştu.