Kemeraltı hak ettiği yere taşınacak

Tarihi Kemeraltı Esnaf Derneği'nin yeni seçilen Başkanı Semih Girgin ve yönetim kurulu üyeleri, Konak Belediye Başkanı Abdül Batur'u ziyaret etti.

Kemeraltı Çarşısı'nın ve Çarşı esnafının ihtiyaçları ve sorunlarının görüşüldüğü buluşmada Kemeraltı'nın yeni bir anlayış, hep birlikte ve uyum içinde bir çalışma ile hak ettiği yere taşınacağı vurgulandı.

Ortak paydamız

Derneğin yeni yönetimine başarılar dileyen Başkan Batur, Kemeraltı'nın her zaman öncelikleri arasında olduğunun altını çizdi ve tarihi Çarşıyı hep birlikte ayağa kaldıracaklarını belirtti. İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Konak Belediyesi'nin ortak paydalarından birinin de Kemeraltı olduğunu söyleyen başkan Batur, "Herkes Kemeraltı diyor ama Kemeraltı ancak yapılacak işlerle kalkındırılabilir. Biz büyükşehir, ilçe belediye, Tarkem ve dernek olarak hep birlikte olursak Kemeraltı ayağa kalkar, daha iyi bir noktaya gelir. Küçükşehir büyükşehir yok, şehir hepimizin; Kemeraltı için yapılacak her şeyde biz de varız, birlikte çalışacağız" diye konuştu.

Sadece emanetçiyim

Dernek Başkanı Girgin de verdiği destekten ötürü Başkan Batur'a teşekkür ederek, "Burada sabah kepenk açan, akşam kepenk kapatan her esnaf benim için derneğin başkanıdır. Ben sadece emanetçiyim, bu anlayışla hareket ediyoruz. Konak Belediyesi'nin Kemeraltı'nda yaptığı her çalışmada ve etkinlikte biz de yanında olmak istiyoruz" dedi.