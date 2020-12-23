Kemeraltı'na taşının çağrısı

Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Konak Belediyesi'nin hizmet binalarını 2020 yılı Nisan ayında UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'ne kabul edilen Tarihi Kemeraltı Çarşısına taşımaları çağrısında bulundu

İzmir'de 30 Ekim'de yaşanan 6.9'luk deprem sonrasında hizmet binaları hasar gören İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Konak Belediyesi yeni hizmet binası arayışına girdi. Tarihi Kemeraltı Çarşısının dokusunu koruyarak, eski canlılığına kavuşması için Kamu – özel ortaklık modeliyle hareket eden TARKEM (Tarihi Kemeraltı İnşaat Yatırım Ticaret A.Ş) ile belediyelerin işbirliği yapmasını öneren Eskinazi, "İBB ve Konak Belediyesi Kemeraltı Çarşısına taşınırsa oraları hem hareketlenir, hem de Tarihi Kemearltı Çarşısı'nın UNESCO Dünya Mirası Listesinde Kalıcı Statüye kavuşmasına katkı sağlanmış olur" diye konuştu.

Katkı sağlayacak

İzmir'de ESİAD ve BASİFED Başkanlığı görevlerinde bulunan bir gazetede köşe yazan Sıtkı Şükürer'in gündeme getirdiği belediye hizmet binasının Tarihi Kemeraltı Çarşısı içindeki Tevfik Pas¸a konagˆı, Albayrak pasajı, Alga binası gibi binalara tas¸ınması önerisinin Mimarlar Odası İzmir Şubesi'nce de desteklendiğini hatırlatan Eskinazi, "Kemeraltı çars¸ımızın canlanması için çok olumlu olan bu öneri kamuoyunda pek çok yetkin isim tarafından desteklendi. Egeli ihracatçılar olarak biz de bu önerinin İzmir kentine ve Tarihi Kemeraltı Çarşısının eski canlılığına kavuşmasına katkı sağlayacaktır." diyerek sözlerini noktaladı.



