Kemeraltı'nda 'Bereketli Cuma' kampanyası

Yılbaşı öncesi satışları artırmak için başlatılan 'Black Friday', 'Çılgın Cuma' ya da 'Efsane Cuma' adıyla başlatılan indirim yarışına İzmir'de tarihi Kemeraltı Çarşısı esnafı da katıldı; mağaza vitrinlerine renkli pankartlar asıldı.

25 yıldır cep telefonu ve aksesuarları satışı yapan Leyla Baydar, internet alışverişlerinin yeni gözdesinin cep telefonları olduğunu vurgulayarak süreçten olumsuz etkilendiklerini söyledi. Müşterilerin gelip telefonlara baktığını ve bilgileri aldıktan sonra gidip internetten araştırdığını anlatan Baydar, "İnternette aynı telefon daha ucuz oluyor. Ama onların da garanti kapsamı farklı. Bundan zarar görüp bizi tercih edenler de var. Çünkü müşteri internetten alınca hangi teknik servise vereceğini bilemiyor. İnternetle rekabet edebilmek için kar payını düşürdüm . Şimdilik ilgiden memnunum" dedi.

Çarşıda gözlük satışı yapan Necati Ortabaş da internet alışverişlerinin geçici olduğunu söyledi; 5 duyu kullanılarak yapılan alışverişlerin vazgeçilmezliğini savundu, şöyle dedi: "Bir ayakkabı alırken deneyip, ayağı sıkıp sıkmadığı kontrol edilmeli, rengi, derisi hissedilmeli. Eve alınan objelerin dahi yakından görülerek alınması gerekir. Ama günümüzde insanlar internet alışverişine yöneldi. Belli bir zaman sonra bunun yanlış olduğu anlaşılıp, geleneksel alışverişe dönüleceğine inanıyorum."

Dünyanın en büyüğü

Tarihi Çarşıda giyim üzerine ticaret yapan Celil Ayhan Sudaş da AVM'lerden dolayı sıkıntılı oldukalırını söyledi, "Dünyanın en büyük çarşısı Kemeraltı çarşısıdır. Ama çarşımızın üstünün açık olması, yazın güneşten, kışın yağmurdan koruma imkanını kısıtlıyor. O yüzden dezavantajlıyız. İnternette sürekli indirimler yapılıyor. Biz internette ya da AVM'lerde olmayan ürünler bulmaya çalışıyoruz" dedi.

Kepenk kapattırıyor

Tarihi Kemeraltı Esnaf Derneği Başkanı Semih Girgin, serbest piyasa ekonomisinde herkesin istediğini, istediği şartlarda satabileceğine dikkat çekti, ancak tüketicinin dokunarak, koklayarak, gördüğü, giydiği ve üzerine yakıştırdığı bir ürünü almasından yana olduklarını ifade etkti, "Benim internetten alışveriş kültürüm yok. Hala sokaktan ve Kemeraltı'ndan giyiniyorum. Yeni nesil hazırcı oluyor. Bu sorun, ülke sorunudur. İnternette kira yok, eleman gideri yok, stopaj yok. İnanılmaz bir uçurum var. Hükümetimizin de bir yaptırımı olmalı. Yeni bir düzenleme bekliyoruz. Benim 10 liraya aldığım malı 12 liraya satmam imkansızken, onların 10 liralık malı piyasaya düşmeden 7-8 liraya satması bizim altından kalkabileceğimiz bir durum değil. Çok dükkan kapatan esnaf var" dedi.

E Ticaüreti

İESOB Başkanı Zekeriya Mutlu da, hem Türkiye'de hem de dünyada internet üzerinden alışveriş yapma oranının her geçen gün arttığını söyledi. Gelişen tenknolojiye ayak uydurabilmek ve rekabet edebilmek için tüm işletmelerin e-ticarete yönelmesi gerektiğini anlatan Mutlu, "Bu noktada esnaf sanatkarlarımızın da internet üzerinden pazarlarını genişletmeleri bir zorunluluk haline gelmiştir. Günümüzde değişime karşı duranlar değil, yeniliklere uyum sağlayanlar, özellikle de değişimleri yaratanlar varlıklarını koruyabileceklerdir" dedi.

