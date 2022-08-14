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Kemeraltı'nda bir esnaf silahla vurularak öldürüldü!

Kemeraltı'nda bir esnaf silahla vurularak öldürüldü!
14 Ağustos 2022 Pazar 12:44

İzmir'in Konak ilçesinde tartıştığı kişi tarafından tabancayla vurulan esnaf yaşamını yitirdi.

İddiaya göre, Tarihi Kemeraltı Çarşısı'nda esnaflık yapan İbrahim Karaaslan ile iş yerine gelen R.Y. arasında alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı.

Bu sırada R.Y, Karaaslan'a tabancayla ateş ederek kaçtı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Karaaslan, müdahaleye rağmen kurtarılmadı.

Karaaslan'ın cesedi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alınan R.Y. sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.


Kaynak: AA
Etiketler; #izmir #konak #cinayet #kemeraltı cinayet #ölüm
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