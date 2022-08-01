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Kemeraltı'nda bulunan tarihi şadırvanı yıktılar!

İzmir'in Tarihi Kemeraltı Çarşısı'nda önceki gece kimliği belirsiz kişiler tarafından yıkılan şadırvan için soruşturma başlatıldı

Kemeraltı'nda bulunan tarihi şadırvanı yıktılar!
01 Ağustos 2022 Pazartesi 08:13

Olay, önceki gece saatlerinde Tarihi Kemeraltı Çarşısı Şadırvanaltı Camisi yakınlarında meydana geldi. Şadırvana gelen kimliği belirsiz kişi veya kişiler, matkap ve kaynak makineleriyle şadırvanı yıktı. Sabah iş yerlerini açmak için çarşıya gelen esnaf büyük bir şaşkınlık yaşarken, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı. Tarihi Kemeraltı Esnaf Derneği Başkanı Semih Girgin, "50 yılı aşkın bir yapı ancak tescilli değil. Zamanında esnaflar tarafından yapılan hayrata uzun zaman esnaflar sahip çıktı ancak zamanla bakımsızlıktan çöplük haline geldi. Civardaki esnaflar rahatsızlığını dile getiriyordu. Dışarıdan yapılan bir hamle değil, esnafın kendi içerisinde yaşanan bir olay. Bir anlık düşünceyle yapılmış bir hamle. Ortak paydada buluşup konuşulabilir. Konu Valiliğe duyuruldu. Tekrar bir çeşme ya da şadırvanın yapılması ortak görüşümüz" dedi.

Öte yandan, İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından sorumluların bulunması için suç duyurusunda bulunulacağı belirtildi. 


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #kemeraltı #tarihi şadırvan
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