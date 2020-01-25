Kemeraltı'nda canlanma gençlerle başlayacak

İzmir Büyükşehir Belediyesi İzmir Tarih Projesi kapsamında üç gün sürecek bir grafiti etkinliği düzenliyor.

Gençlerin Kemeraltı çarşısına ilgisini artırmayı amaçlayan etkinlik kapsamında "Gençler Kemeraltı'nda" adıyla bir sokak partisi de yapılacak. Parti 31 Ocak Cuma günü 18.30'da 865. Sokak'ta olacak. Grafiti sanatçıları ve DJ Markone - MC Alvin'in

15 grafiti sanatçısı 31 Ocak - 2 Şubat'ta 865. Sokak'ta toplam 26 kepenk boyayacak. Sanatçılar 18.00-24.00 saatleri arasında çalışacak.

Gece etkinlikleri

Benzer etkinliklerin ilerleyen zamanlarda tarihi çarşının farklı noktalarında da yapılması planlanıyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi, tarihi çarşıyı canlandırmak üzere Kemeraltı Esnaf Derneği yetkilileriyle bir araya gelmişti. Kemeraltı'nın daha uzun süre kullanılması ve gençlerin Kemeraltı'na ilgisinin artırılması için gece etkinliklerinin düzenlenmesine ve sokak cephelerine sanatsal müdahalelerin yapılmasına karar verilmişti.