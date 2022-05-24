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Kemeraltı'nda eğlence zamanı!

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in Kemeraltı’nı ayağa kaldırma hedefi doğrultusunda “Kemeraltı Günleri” düzenleniyor. 26-27 Mayıs’taki şenlikte atölye çalışmalarından konserlere, ödüllü yarışmalardan tadımlara kadar bir dizi etkinlik düzenlenecek

Kemeraltı'nda eğlence zamanı!
24 Mayıs 2022 Salı 11:22

İzmir Büyükşehir Belediyesi, UNESCO Dünya Mirası Listesi adaylık süreci hazırlıkları devam eden Kemeraltı’nın merkezinde olduğu İzmir Tarihi Liman Kenti’yle ilgili çalışmalarını sürdürüyor. Bu doğrultuda Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD), Kemeraltı Esnaf ve Sanatkârlar Derneği ve TARKEM işbirliğiyle Kemeraltı kültürünün tanıtılması ve ticaret hacminin geliştirilmesi amacıyla 26-27 Mayıs tarihlerinde “Kemeraltı Günleri” düzenleniyor. Tarihi çarşı iki gün boyunca renkli görüntülere sahne olacak. 26 Mayıs Perşembe günü 15.45'te Konak Meydanı'ndan başlayacak kortej ve 16.15’teki L'agora Han'daki açılış etkinliklerine İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de katılacak.


Müzik dolu dakikalar

Konserler, söyleşiler, yarışmalar, çocuklara yönelik etkinlikler, dans gösterileri, atölyeler, greenbox fotoğraf stüdyosu ile ücretsiz fotoğraf çekimleri ve daha birçok etkinlik, Konak Meydanı, Balıkçılar Meydanı, Küçük Karaosmanoğlu Han ve Portekiz Sinagogu başta olmak üzere tüm Kemeraltı sokaklarını dolduracak. Evrim Ateşler, Sedat Yüce, Aydok Moralıoğlu, Funda Öncü, Sinan Efe Aksoy, Dj Müslüm Ergün ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Kültür Orkestrası farklı alanlarda izleyicilere müzik dolu keyifli dakikalar yaşatacak.


 
Çarkıfelekten antika mezatına

Festival boyunca Kemeraltı’nda 100 lira ve üzeri harcama yapanlar alışveriş fişini göstererek sürpriz hediyelerin dağıtılacağı çarkıfelek yarışmalarına katılabilecek. 27 Mayıs’ta Antikacılar Çarşısı’nda düzenlenecek antika mezatı İzmirlileri geçmişe götürecek. Festival programı ve detaylara http://kultursanat.izmir.bel.tr/ adresinden ulaşılabilir.


 
Çarşı esnafıyla atölyeler


Festival kapsamında, Kemeraltı esnafıyla yapılacak keçe, çini, çömlek, hat, heykel, naht ve tezhip atölye çalışmaları ile unutulmaya yüz tutmuş el sanatları yeniden hatırlatılarak ilgilileriyle buluşturulacak. Atölye çalışmalarına katılmak isteyen İzmirlilerin www.izmir.art üzerinden katılım formalarını doldurması gerekiyor.

Etiketler; #izmir #kemeraltı #tunç soyer #kemeraltı günleri #şenlik
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